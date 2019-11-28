Полиция Германии объявила награду за данные о дрезденских грабителях

"Полиция вместе с прокуратурой объявила вознаграждение размером в 500 тысяч евро за информацию, которая может привести к раскрытию преступления и нахождению или задержанию преступников или к обнаружению украденного", - говорится в документе.

Также в полиции сообщили, что специальная комиссия, которая расследует дело, теперь состоит из 40 человек. Руководство расследованием передано отделу прокуратуры Дрездена по борьбе с организованной преступностью.

Кража произошла в понедельник рано утром. Несмотря на то, что полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут после получения сигнала с пульта дежурных в музее, которые увидели преступников через камеру наблюдения, задержать никого не удалось. В настоящее время в Дрездене работает специальная комиссия, которая расследует данное дело.

Изначально было известно лишь о двух злоумышленниках, которые попали на камеру наблюдения. Однако в среду полиция Саксонии сообщила, что исходит из того, что преступников было четверо - двое ждали снаружи в автомобиле, на которым они скрылись с места преступления, позже авто сожгли в гараже в Дрездене. На настоящий момент в полицию поступило 205 сообщений от граждан с информацией, потенциально связанной с преступлением. Правоохранители анализируют ее для дальнейшего расследования.