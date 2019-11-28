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РИА Новости

Полиция Германии объявила награду за данные о дрезденских грабителях

18:15 28.11.2019 (обновлено: 18:38 28.11.2019)
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© REUTERS / Matthias RietschelЖенщина-полицейский у дворца "Зеленый свод" в Дрездене
Женщина-полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
© REUTERS / Matthias Rietschel
Женщина-полицейский у дворца "Зеленый свод" в Дрездене. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Полиция Германии объявила награду в 500 тысяч евро за информацию, которая может привести к поимке преступников, ограбивших сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, говорится в пресс-релизе управления полиции Саксонии.
"Полиция вместе с прокуратурой объявила вознаграждение размером в 500 тысяч евро за информацию, которая может привести к раскрытию преступления и нахождению или задержанию преступников или к обнаружению украденного", - говорится в документе.
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
25 ноября, 19:30
Эксперт рассказала, как охраняют сокровищницу в Дрездене
Также в полиции сообщили, что специальная комиссия, которая расследует дело, теперь состоит из 40 человек. Руководство расследованием передано отделу прокуратуры Дрездена по борьбе с организованной преступностью.
Кража произошла в понедельник рано утром. Несмотря на то, что полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут после получения сигнала с пульта дежурных в музее, которые увидели преступников через камеру наблюдения, задержать никого не удалось. В настоящее время в Дрездене работает специальная комиссия, которая расследует данное дело.
Изначально было известно лишь о двух злоумышленниках, которые попали на камеру наблюдения. Однако в среду полиция Саксонии сообщила, что исходит из того, что преступников было четверо - двое ждали снаружи в автомобиле, на которым они скрылись с места преступления, позже авто сожгли в гараже в Дрездене. На настоящий момент в полицию поступило 205 сообщений от граждан с информацией, потенциально связанной с преступлением. Правоохранители анализируют ее для дальнейшего расследования.
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
26 ноября, 13:23Культура
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
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ГерманияДрезденВ мире
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