Признание Греты Тунберг "Человеком года" испортит ее, заявил эксперт

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Присвоение 16-летней экоактивистке из Швеции Присвоение 16-летней экоактивистке из Швеции Грете Тунберг титула "Человек года-2019" создало прецедент модели использования подросткового сознания в политических целях, считает главный редактор журнала "Международная жизнь" Армен Оганесян, выразивший также уверенность, что это негативно отразится на школьнице.

Тунберг в среду стала "Человеком года-2019" по версии журнала Time. Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю. Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.

"Как сказала редакция журнала Time, они хотели видеть в Грете Тунберг "икону поколения". Людей, которые стоят за так называемым "движением в поддержку Греты", не интересует, по большому счету, проблемы климата, потепления. Как сказала сама Грета в Испании, политики только имитируют деятельность по улучшению климата. На самом деле, имитация деятельности - это попытка создать такие иконы", - сказал РИА Новости эксперт. При этом он указал на сопутствующий эмоциональный фон, "срывающийся на истерику".

По мнению собеседника агентства, речь идет также об эксплуатации подросткового возраста. "Впервые редакция Time выбрала подростка в такую знаковую позицию, как человек года. Эксплуатируя подростковый возраст, они имитируют обеспокоенность проблемами. Вопросы климата требует серьезного и глубокого изучения, не только политического, но и научного. Но этот эмоциональный фон не только не помогает, он отвлекает от серьезной работы и переводит все в плоскость создания таких "икон", - считает Оганесян.

Собеседник агентства добавил, что ему очень жаль 16-летнюю школьницу. "Сказать подростку, что он человек года - это просто испортить ребенка, это знает каждый родитель и каждый, кто знаком с элементарными основами педагогики и воспитания. Здесь человеческий фактор и отношение к этому ребенку, как к человеку со своими правами, сведен к нулю. Это манипуляция", - считает Оганесян. Он также добавил, что в данной ситуации нельзя упускать политический контекст.

"Манипуляция подростковым сознанием - это попытка добраться до ума и сердец подросткового поколения, которое сейчас очень пассионарно в мире. Это попытка управлять этой пассионарной волной, активностью молодежи. Это очень опасная тенденция".