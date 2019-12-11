Массовая драка в Раде попала на видео

На кадрах видно, как в коридоре парламента группа мужчин наносит удары представителю "Слуги народа". При этом очевидцы потасовки пытаются разнять политиков. Некоторые стоят рядом и снимают происходящее на телефон.

Драка завязалась после заседания комитета по вопросам аграрной политики. Националисты пытались добиться снятия с рассмотрения на комитете законопроекта о рынке земли.

В потасовке приняли участие экс-депутаты от "Свободы" Игорь Мирошниченко и Эдуард Леонов. По словам последнего, зачинщиком драки был Богданец.

В результате инцидента депутат от "Слуги народа" попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Полиция возбудила уголовное дело из-за случившегося по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".