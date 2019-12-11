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Массовая драка в Раде попала на видео
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РИА Новости

Массовая драка в Раде попала на видео

19:11 11.12.2019 (обновлено: 19:51 11.12.2019)
16029
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Появилось видео драки между депутатом от партии "Слуга народа" Андреем Богданцом и националистами из объединения "Свобода" в здании Верховной рады. Ролик опубликовал телеканал "112 Украина".
На кадрах видно, как в коридоре парламента группа мужчин наносит удары представителю "Слуги народа". При этом очевидцы потасовки пытаются разнять политиков. Некоторые стоят рядом и снимают происходящее на телефон.
Драка завязалась после заседания комитета по вопросам аграрной политики. Националисты пытались добиться снятия с рассмотрения на комитете законопроекта о рынке земли.
В потасовке приняли участие экс-депутаты от "Свободы" Игорь Мирошниченко и Эдуард Леонов. По словам последнего, зачинщиком драки был Богданец.
Пленарное заседание Верховной рады Украины. 5 декабря 2019
5 декабря, 16:32
В Раде подрались депутаты "Слуги народа"
В результате инцидента депутат от "Слуги народа" попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Полиция возбудила уголовное дело из-за случившегося по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".
В середине ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу возможность покупать землю получат украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство. Кроме того, собственниками земли могут быть иностранцы и лица без гражданства, получившие ее по наследству, но в таком случае они будут обязаны продать участок в течение года. Законопроект также предусматривает запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
Активисты украинской националистической партии Правый сектор (запрещено в РФ) возле офиса президента Украины в Киеве, перед ключевым саммитом 9 декабря в Париже. 1 декабря 2019 года
4 декабря, 08:00
"Драку заказывали?" Кто и зачем обещал убить Зеленского
411503255
Обсудить 6
Андрей БогданецПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеЭдуард ЛеоновВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не знаю, что бы мы делали без Украины. Засохли бы от скуки, наверное.
11 декабря, 19:58
Петя Иванов
8310102
Как мило... )) "И вечный бой! Покой нам только снится, Сквозь кровь и пыль..., Летит, летит степная кобылица, И мнет ковыль..." ))
11 декабря, 21:26
ДАДроид Андроид
3381000
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