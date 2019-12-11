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Муфтий оценил предполагаемые законодательные изменения в сфере семьи
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РИА Новости

Муфтий оценил предполагаемые законодательные изменения в сфере семьи

19:09 11.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Предполагаемые законодательные изменения в сфере семьи не должны ломать сложившийся в России уклад и ограничивать права родителей в воспитании собственных детей, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
Ранее в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законодатели не будут спешить с подготовкой итогового варианта законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. По ее словам, документ должен быть сбалансированным, и все конструктивные предложения должны быть учтены.
"Мы консервативное общество, и религиозные организации – за такой, положительный консерватизм, за сохранение всех тех традиций, которые у нас сложились за тысячелетия, в том числе семейных традиций – того, как мы воспитываем детей, как создаем семьи, какие у нас ценности. Для нас это очень важно… В разных государствах есть разные подходы и понимания, и ментальность, и будет неправильно какое-то лекало сразу же переводить на территорию России", - сказал Крганов.
По его словам, все нужно делать "с учетом тех традиций, которые у нас есть". Он напомнил, что свои семейные традиции есть и у малочисленных народов Севера, и у народов Кавказа, и у Поволжья. Говоря о предполагаемых изменениях в законодательстве, муфтий выразил обеспокоенность тем, что родители могут быть ограничены в правах в своей же семье, и дети в какой-то степени будут уравниваться с ними.
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"Это может восприниматься так, что родителям будет запрещаться даже давать какие-то поручения, связанные с работой дома, по хозяйству… Многие же живут в селе, не только в городах, и мы всегда на селе жили так – в трудах, я сам из села. А тут дети скажут: "А что ты меня вообще обязываешь что-то делать – трудиться, двор подметать, воду приносить, за скотиной ухаживать? Вы не правы, вы мне обязаны, нанимайте рабочих". То есть, это все может привести к таким непонятным казусам", - сказал Крганов.
Тот факт, что в мировоззрении детей будет закладываться, что родители могут быть не правы и что их за это можно будет еще и наказать, по мнению муфтия, будет разрушительно действовать на сложившуюся в России традиционную систему семейных отношений. "Если мы это будем разрушать с низов - это разрушение пойдет и дальше. Этот порядок нельзя ломать", - предупредил он.
Вместе с тем имеющиеся случаи насилия, добавил Крганов, естественно, нельзя оставлять без внимания – на это должны оперативно реагировать государство и общество. "Общественные, в том числе религиозные, организации должны вести воспитательную работу и указывать на те проблемы, которые есть", - добавил собеседник агентства.
"Можно ведь написать очень много разных законов, много там прописать, а реальная жизнь сама диктует другое. Если сама культура населения, людей не меняется, то только мерами наказания решить проблему не удастся. Само общество здесь должно поменяться, культура внутри общества - вот над чем внимательно сегодня нужно работать", - заключил религиозный деятель.
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