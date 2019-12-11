Любовь россиян к Родине заставляет дрогнуть любого врага, заявил Путин

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что любовь к Родине - это священное чувство для народа России, оно ведет вперед, дает силы выдерживать все испытания, заставляет дрогнуть и отступить любого врага.

"Сегодня мы чествуем героев России, Советского Союза, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия, отдаем дань уважения и благодарности тем людям, чьи имена навсегда вписаны в летопись мужества и отваги", - сказал он в ходе торжественного приема в честь Дня Героев Отечества.

Путин отметил, что ярким олицетворением их доблести является сам Георгиевский зал, где прошла церемония. "Это зал воинской славы, символ самоотверженного служения России. Мы преклоняемся перед всеми, кто отстаивал свободу и независимость нашего государства", - отметил Путин.

По его словам, любовь к Родине - это священное чувство для народа России. "Именно оно ведет вперед, дает силы выдерживать все испытания, заставляет дрогнуть и отступить любого врага", - сказал Путин.

Он отметил, что в зале собрались герои Великой Отечественной и молодые люди, военнослужащие, которые решают сложнейшие задачи как в России, так и в разных точках мира, гражданские специалисты.

"Каждый из вас знает, что, кто совершает подвиг, не думает в этот момент ни о призвании, ни о наградах, в сложный, решающий момент он делает то, что велит совесть и долг: воинский, человеческий, проявляет исключительную личную храбрость ради спасения людей, служения идеалом человечества. Такие в высшей степени самоотверженные поступки всегда по достоинству оцениваются государством. Наш народ чтит своих героев, помнит о тех, кто выполнил свой долг, в том числе, и ценой собственной жизни. Вечная им память", - сказал Путин.

Он поздравил всех Героев с праздником и пожелал всего самого доброго. "И предлагаю тост: за наших Героев, за нашу Родину, за Россию", - сказал Путин.