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Любовь россиян к Родине заставляет дрогнуть любого врага, заявил Путин
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РИА Новости

Любовь россиян к Родине заставляет дрогнуть любого врага, заявил Путин

18:53 11.12.2019 (обновлено: 19:05 11.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном торжественном приеме в Кремле в честь Дня Героев Отечества
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном торжественном приеме в Кремле в честь Дня Героев Отечества
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном торжественном приеме в Кремле в честь Дня Героев Отечества
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что любовь к Родине - это священное чувство для народа России, оно ведет вперед, дает силы выдерживать все испытания, заставляет дрогнуть и отступить любого врага.
"Сегодня мы чествуем героев России, Советского Союза, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия, отдаем дань уважения и благодарности тем людям, чьи имена навсегда вписаны в летопись мужества и отваги", - сказал он в ходе торжественного приема в честь Дня Героев Отечества.
Путин отметил, что ярким олицетворением их доблести является сам Георгиевский зал, где прошла церемония. "Это зал воинской славы, символ самоотверженного служения России. Мы преклоняемся перед всеми, кто отстаивал свободу и независимость нашего государства", - отметил Путин.
Он добавил, что сегодня вспоминают подвиги русских солдат и полководцев, подвиг русской армии в 1812 году, вспоминают тех, кто не жалел себя на полях сражений Первой мировой войны. "И, конечно же, по праву называем героическим поколение, разгромившее нацизм и одержавшее грандиозную историческую победу в Великой Отечественной войне", - сказал президент.
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По его словам, любовь к Родине - это священное чувство для народа России. "Именно оно ведет вперед, дает силы выдерживать все испытания, заставляет дрогнуть и отступить любого врага", - сказал Путин.
Он отметил, что в зале собрались герои Великой Отечественной и молодые люди, военнослужащие, которые решают сложнейшие задачи как в России, так и в разных точках мира, гражданские специалисты.
"Каждый из вас знает, что, кто совершает подвиг, не думает в этот момент ни о призвании, ни о наградах, в сложный, решающий момент он делает то, что велит совесть и долг: воинский, человеческий, проявляет исключительную личную храбрость ради спасения людей, служения идеалом человечества. Такие в высшей степени самоотверженные поступки всегда по достоинству оцениваются государством. Наш народ чтит своих героев, помнит о тех, кто выполнил свой долг, в том числе, и ценой собственной жизни. Вечная им память", - сказал Путин.
Он поздравил всех Героев с праздником и пожелал всего самого доброго. "И предлагаю тост: за наших Героев, за нашу Родину, за Россию", - сказал Путин.
В этом году на прием приглашены более 350 человек, среди участников мероприятия - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Первая мировая война (1914-1918)Отечественная война (1812)Владимир ПутинРоссияОбщество
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