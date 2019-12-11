В СФ поддержали идею о "тревожной кнопке" для семей с одним опекуном

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поддержал предложение депутата Олега Смолина оборудовать жилье, где проживают семьи с одним опекуном, "тревожной кнопкой".

"Я согласен, это хорошая инициатива", - сказал Рязанский РИА Новости в среду.

Он отметил, что долг родных присматривать за своими близкими, которые нуждаются в специальном уходе.

"Однако если таких родных людей нет, то для избежания беды нужно оборудовать жилье, где проживают семьи с одним опекуном, соответствующей системой с "тревожной кнопкой", - сказал он.

Ранее власти Удмуртии сообщили о гибели 13-летнего мальчика, страдавшего тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать. СМИ сообщали, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика - сутки.