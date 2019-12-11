РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T18:27+0300
https://ria.ru/20191211/1562285513.html
В СФ поддержали идею о "тревожной кнопке" для семей с одним опекуном
https://cdn22.img.ria.ru/images/152113/73/1521137315_0:0:3074:1730_1036x0_80_0_0_ccacdf69e583eb4c568999b63fb2d901.jpg
РИА Новости

В СФ поддержали идею о "тревожной кнопке" для семей с одним опекуном

18:27 11.12.2019
240
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поддержал предложение депутата Олега Смолина оборудовать жилье, где проживают семьи с одним опекуном, "тревожной кнопкой".
"Я согласен, это хорошая инициатива", - сказал Рязанский РИА Новости в среду.
Врач
10 декабря, 14:58
Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка
Он отметил, что долг родных присматривать за своими близкими, которые нуждаются в специальном уходе.
"Однако если таких родных людей нет, то для избежания беды нужно оборудовать жилье, где проживают семьи с одним опекуном, соответствующей системой с "тревожной кнопкой", - сказал он.
Ранее власти Удмуртии сообщили о гибели 13-летнего мальчика, страдавшего тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать. СМИ сообщали, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика - сутки.
После этого случая глава Удмуртии Александр Бречалов поручил соцслужбам проверить жилища одиноких женщин с детьми. В первый же день проверки социальные работники обнаружили в квартире в Ижевске тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, и ее двухлетнего сына - его успели спасти.
Анна Кузнецова
9 декабря, 17:58
Соцслужбы могли спасти ребенка с ДЦП в Удмуртии, считает Кузнецова
1420201
Обсудить 0
Александр БречаловВалерий РязанскийСовет Федерации РФОлег СмолинУдмуртияИжевскОбщество
Рекомендуем
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Муфтий оценил предполагаемые законодательные изменения в сфере семьи
Главный редактор журнала Эксперт, телеведущий Валерий Фадеев
Фадеев назвал ключевые направления в организации СПЧ
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
Названы фильмы, которые пользователи во всем мире искали чаще всего
Бывший первый заместитель главы компании Росгеология Руслан Горринг в зале 235-го гарнизонного военного суда
Бывшего замглавы "Росгеологии" Горринга приговорили к 3,5 года колонии
Новогодняя елка
Рослесхоз усилит контроль за вырубкой елей перед Новым годом
Экоактивистка Грета Тунберг
В Госдуме объяснили, почему Тунберг присудили звание "человек года"
Писатель-юморист, народный артист России Евгений Петросян
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Актриса Анастасия Заворотнюк
Представители Заворотнюк ответили на сообщения о параличе у актрисы
Выдача пенсии
В Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном торжественном приеме в Кремле в честь Дня Героев Отечества
Любовь россиян к Родине заставляет дрогнуть любого врага, заявил Путин
Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова
В Россотрудничестве рассказали о планах на 2020 год
Московский Кремль
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
Полиция Дрездена просит туристов присылать свои фото в сокровищнице
Уфа
Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ
Виктор Медведчук
Медведчук обвинил Киев в умышленном искажении парижского коммюнике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
06:46Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде
06:43В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Лента новостейМолния