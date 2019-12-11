РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T18:24+0300
https://ria.ru/20191211/1562285379.html
Иран отверг требование Макрона освободить задержанных французов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156171/34/1561713487_0:0:3064:1724_1036x0_80_0_0_7d711a93c1431fc35ed598fe46069900.jpg
РИА Новости

Иран отверг требование Макрона освободить задержанных французов

18:24 11.12.2019
1785
© REUTERS / Bertrand Guay/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Bertrand Guay/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отверг требование президента Франции Эммануэля Макрона освободить французских граждан, задержанных в Иране.
Днем ранее Макрон потребовал немедленно освободить двух французских исследователей, задержанных в Иране, назвав их заключение недопустимым.
"Французам не стоит забывать, что Иран - суверенная страна, ни наше правительство, ни наши судебные власти не примут даже рекомендаций от кого-либо. Вмешательство во внутренние дела для нас также неприемлемо", - написал Мусави в своем Twitter.
Два сотрудника Института политических исследований Sciences Po француз Ролан Маршаль и Фариба Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство, были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности.
Адельхах была задержана в июле этого года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных.
Вид на Париж, Франция. Архивное фото
16 октября, 15:08
МИД Франции призывал Иран к соблюдению СВПД
5430120
Обсудить 0
Аббас МусавиЭммануэль МакронМИД ИранаМИД Франции‎ФранцияИранВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь
Число раненных при взрыве в Афганистане выросло до 73 человек
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете
Кнессет Израиля принял решение о самороспуске
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Хафтар приказал топить турецкие корабли, заявил командующий флотом ЛНА
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
WSJ: импичмент Трампу может нарушить планы кандидатов в президенты
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Макрон потребовал немедленно освободить задержанных в Иране французов
Педро Санчес
Король Испании предложил кандидатуру Санчеса на пост главы кабмина
Московский Кремль
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов
Мужчина проходит мимо предвыборных плакатов в Айн-Усера, Алжир
В столице Алжира накануне выборов президента начались протесты
Здание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Здание американского Сената в Вашингтоне
Комитет сената США одобрил проект о санкциях против Турции
Истребитель ВВС США F-16 на авиабазе Инджирлик в Турции
Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае санкций
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео назвал причину расширения санкций в отношении Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
06:46Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде
06:43В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Лента новостейМолния