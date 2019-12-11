В Совфеде прокомментировали присуждение Тунберг звания "человек года"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава социального комитета Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает необоснованным присуждение журналом Time звания "человек года-2019" шведской эко-активистке Грете Тунберг

Журнал Time признал 16-летнюю экоактивистку "человеком года-2019". Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю. Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.

"Думаю, такое решение - это дань моде. Нужно заслужить такое право, сделав что-то масштабное для человечества", - сказал Рязанский РИА Новости в среду.

"Она что, остановила войну? Или какое-то серьезное бедствие? Или это врач, который изобрел лекарство от рака?" - выразил недоумение сенатор.