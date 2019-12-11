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В Совфеде прокомментировали присуждение Тунберг звания "человек года"
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали присуждение Тунберг звания "человек года"

18:13 11.12.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Экоактивистка Грета Тунберг. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает необоснованным присуждение журналом Time звания "человек года-2019" шведской эко-активистке Грете Тунберг.
Журнал Time признал 16-летнюю экоактивистку "человеком года-2019". Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю. Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.
"Думаю, такое решение - это дань моде. Нужно заслужить такое право, сделав что-то масштабное для человечества", - сказал Рязанский РИА Новости в среду.
"Она что, остановила войну? Или какое-то серьезное бедствие? Или это врач, который изобрел лекарство от рака?" - выразил недоумение сенатор.
Рязанский также обратил внимание на то, что и сама Грета Тунберг, хотя и делает многое для экологического движения, не предложила ничего конкретного для решения проблем в этой сфере.
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Грета ТунбергВалерий РязанскийСовет Федерации РФОбщество
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