В Совфеде прокомментировали присуждение Тунберг звания "человек года"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает необоснованным присуждение журналом Time звания "человек года-2019" шведской эко-активистке Грете Тунберг.
Журнал Time признал 16-летнюю экоактивистку "человеком года-2019". Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю. Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.
.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6— TIME (@TIME) 11 декабря 2019 г.
"Думаю, такое решение - это дань моде. Нужно заслужить такое право, сделав что-то масштабное для человечества", - сказал Рязанский РИА Новости в среду.
"Она что, остановила войну? Или какое-то серьезное бедствие? Или это врач, который изобрел лекарство от рака?" - выразил недоумение сенатор.
Рязанский также обратил внимание на то, что и сама Грета Тунберг, хотя и делает многое для экологического движения, не предложила ничего конкретного для решения проблем в этой сфере.