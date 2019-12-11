Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Историк Историк Олег Соколов , обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко , не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.

"Защита говорила, что он пытался компенсировать ущерб. Но это не так. Он не выходил на связь ни с родственниками, ни со мной", - сказала Бакшеева на пресс-конференции.

По ее словам, родители погибшей пока не готовы общаться с журналистами. Но адвокат уверена, что защита Соколова намерена максимально снизить ответственность - либо "создать условия для признания невменяемым", либо переквалификацией на убийство в состоянии аффекта, что означает наказание до трех лет лишения свободы.

Если Соколова, который до конца декабря будет проходить психолого-психиатрическую экспертизу в центре имени Сербского, не признают невменяемым, защита может просить о суде присяжных, поскольку он может "выступить на публику", полагает Бакшеева.

Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка выловили из реки Мойки, куда он, по данным СМИ, сначала попытался выкинуть останки Ещенко, а затем прыгнул в воду сам, поскольку они не тонули.