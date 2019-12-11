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Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
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РИА Новости

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

18:06 11.12.2019
14001
© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
"Защита говорила, что он пытался компенсировать ущерб. Но это не так. Он не выходил на связь ни с родственниками, ни со мной", - сказала Бакшеева на пресс-конференции.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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По ее словам, родители погибшей пока не готовы общаться с журналистами. Но адвокат уверена, что защита Соколова намерена максимально снизить ответственность - либо "создать условия для признания невменяемым", либо переквалификацией на убийство в состоянии аффекта, что означает наказание до трех лет лишения свободы.
Если Соколова, который до конца декабря будет проходить психолого-психиатрическую экспертизу в центре имени Сербского, не признают невменяемым, защита может просить о суде присяжных, поскольку он может "выступить на публику", полагает Бакшеева.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка выловили из реки Мойки, куда он, по данным СМИ, сначала попытался выкинуть останки Ещенко, а затем прыгнул в воду сам, поскольку они не тонули.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения.
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Убийство девушки доцентом СПбГУАнастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Санкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
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