В Ленинградской области задержали россиянина с килограммом кокаина

"Гражданин сообщил, что запрещенных к ввозу товаров не имеет. В ходе личного досмотра у него была обнаружена сумка с ноутбуком, к внешней и внутренней сторонам которого были примотаны четыре прозрачных полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета", - уточняют в ведомстве.