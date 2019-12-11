В Ленинградской области задержали россиянина с килограммом кокаина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Таможенники нашли у пересекавшего российско-эстонскую границу россиянина почти килограмм кокаина, сообщает пресс-служба ФТС РФ.
В сообщении говорится, что "976 граммов кокаина обнаружили кингисеппские таможенники в ходе досмотра личных вещей гражданина России".
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По данным пресс-службы, мужчина, имеющий вид на жительство в Эстонии, пересекал пешком пункт пропуска "Ивангород".
"Гражданин сообщил, что запрещенных к ввозу товаров не имеет. В ходе личного досмотра у него была обнаружена сумка с ноутбуком, к внешней и внутренней сторонам которого были примотаны четыре прозрачных полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета", - уточняют в ведомстве.
Экспертиза установила, что вещество является смесью, содержащей кокаин.
Мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 229 УК РФ ("Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ").
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