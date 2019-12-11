Путин выразил надежду, что юбилей Победы пройдет на высоком уровне

"Нужно подготовиться достойно, нужно отметить наших ветеранов, сделать таким мероприятием, которое бы осталось в памяти молодых людей, чтобы они дальше понесли память о трагических, но в то же время героических событиях Второй мировой и Великой Отечественной войны", - сказал Путин на заседании оргкомитета "Победа".

"Нам есть чем гордиться, что сохранять и нам есть куда и с чем идти дальше на основе этой памяти и того, что нам досталось в наследство от наших предков. Давайте сосредоточим внимание на всех задачах, о которых мы сегодня говорили, и проведем праздник на самом высоком уровне - достойно тех, кто эту победу добыл в сложных тяжелых испытаниях", - добавил он.