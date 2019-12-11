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Путин выразил надежду, что юбилей Победы пройдет на высоком уровне
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РИА Новости

Путин выразил надежду, что юбилей Победы пройдет на высоком уровне

17:45 11.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета Победа
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета "Победа"
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году пройдет на самом высоком уровне.
"Нужно подготовиться достойно, нужно отметить наших ветеранов, сделать таким мероприятием, которое бы осталось в памяти молодых людей, чтобы они дальше понесли память о трагических, но в то же время героических событиях Второй мировой и Великой Отечественной войны", - сказал Путин на заседании оргкомитета "Победа".
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета Победа
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"Нам есть чем гордиться, что сохранять и нам есть куда и с чем идти дальше на основе этой памяти и того, что нам досталось в наследство от наших предков. Давайте сосредоточим внимание на всех задачах, о которых мы сегодня говорили, и проведем праздник на самом высоком уровне - достойно тех, кто эту победу добыл в сложных тяжелых испытаниях", - добавил он.
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