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Инвалиды-ветераны войны будут получать до 46,6 тысячи рублей в месяц
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РИА Новости

Инвалиды-ветераны войны будут получать до 46,6 тысячи рублей в месяц

17:39 11.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Материальное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих инвалидность, вырастет до 46,6 тысячи рублей в 2020 году, вдов военнослужащих - до 32,3 тысячи рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что на данный момент материальное обеспечение ветеранов включает пенсионное обеспечение и ежемесячную денежную выплату. По словам Голиковой, по сравнению с предыдущим годом материальное обеспечение увеличилось в среднем на 5% и достигает почти 44 тысяч рублей у участников Великой Отечественной войны, имеющих инвалидность, и более 30 тысяч рублей у вдов участников Великой Отечественной войны.
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"В 2020 году эти цифры изменятся и составят от 32,3 тысячи рублей у вдов военнослужащих до 46,6 тысячи рублей у участников войны, имеющих инвалидность", - сказала она на заседании российского организационного комитета "Победа".
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ВетераныВеликая Отечественная война (1941-1945)Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
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