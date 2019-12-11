Инвалиды-ветераны войны будут получать до 46,6 тысячи рублей в месяц

Она отметила, что на данный момент материальное обеспечение ветеранов включает пенсионное обеспечение и ежемесячную денежную выплату. По словам Голиковой, по сравнению с предыдущим годом материальное обеспечение увеличилось в среднем на 5% и достигает почти 44 тысяч рублей у участников Великой Отечественной войны, имеющих инвалидность, и более 30 тысяч рублей у вдов участников Великой Отечественной войны.