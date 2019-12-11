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Путин поручил подумать над дополнительными выплатами ветеранам
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РИА Новости

Путин поручил подумать над дополнительными выплатами ветеранам

17:33 11.12.2019 (обновлено: 17:42 11.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову проработать и внести предложения по дополнительным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны к предстоящему в 2020 году 75-летию Великой Победы.
"Просьба к Татьяне Алексеевне (Голиковой – ред.): мы к юбилейным датам, вообще к праздникам, помогали и поддерживали наших ветеранов, поэтому я вас прошу проработать и внести предложения по дополнительным выплатам для ветеранов Великой Отечественной войны и другим категориям граждан, которых мы традиционно таким образом отмечали в преддверии праздников и юбилейных дат", - заявил Путин в среду на заседании оргкомитета "Победа".
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