Путин поручил подумать над дополнительными выплатами ветеранам

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову проработать и внести предложения по дополнительным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны к предстоящему в 2020 году 75-летию Великой Победы.
"Просьба к Татьяне Алексеевне (Голиковой – ред.): мы к юбилейным датам, вообще к праздникам, помогали и поддерживали наших ветеранов, поэтому я вас прошу проработать и внести предложения по дополнительным выплатам для ветеранов Великой Отечественной войны и другим категориям граждан, которых мы традиционно таким образом отмечали в преддверии праздников и юбилейных дат", - заявил Путин в среду на заседании оргкомитета "Победа".