Путин поручил подумать над дополнительными выплатами ветеранам

"Просьба к Татьяне Алексеевне (Голиковой – ред.): мы к юбилейным датам, вообще к праздникам, помогали и поддерживали наших ветеранов, поэтому я вас прошу проработать и внести предложения по дополнительным выплатам для ветеранов Великой Отечественной войны и другим категориям граждан, которых мы традиционно таким образом отмечали в преддверии праздников и юбилейных дат", - заявил Путин в среду на заседании оргкомитета "Победа".