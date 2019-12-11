Путин призвал не подходить формально к празднованию 75-летия Победы

"Наступающий год 75-летия Великой Победы во Второй Мировой войне, в Великой Отечественной войне в России пройдет как Год памяти и славы. И нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, в принципе исключить формальный, равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они ни проходили, имея в виду и крупные города, и небольшие населенные пункты, и в сельской местности", - заявил Путин в среду на заседании оргкомитета "Победа".