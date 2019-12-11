Помпео назвал причину расширения санкций в отношении Ирана

США расширили санкции по Ирану и добавили в список авиакомпанию Mahan Air, а также десятки ее самолетов, говорится на сайте минфина США.

Кроме того, США добавили одного гражданина Ирана, пять компаний из Ирана, КНР и ОАЭ, а также два судна в список санкций по Ирану.