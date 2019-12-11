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Помпео назвал причину расширения санкций в отношении Ирана
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РИА Новости

Помпео назвал причину расширения санкций в отношении Ирана

17:22 11.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что попавшие в санкционный список транспортные компании из Ирана занимались перевозкой оружия массового поражения и поставляли оружие в Йемен для военизированных формирований ИРИ.
Компания Mahan Air, которая уже была под санкциями США по подозрению в "поддержке терроризма", попала в дополнительный список санкций за "конкретную роль в распространении оружия массового поражения", заявил Помпео. Шиппинговые компании, внесенные в список, поставляли оружие в Йемен, сказал госсекретарь США.
США расширили санкции по Ирану и добавили в список авиакомпанию Mahan Air, а также десятки ее самолетов, говорится на сайте минфина США.
Кроме того, США добавили одного гражданина Ирана, пять компаний из Ирана, КНР и ОАЭ, а также два судна в список санкций по Ирану.
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