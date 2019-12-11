Путин: Россия правдой ответит на искажение фактов Второй мировой

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Международные институты начали допускать попытки исказить историю Второй мировой войны, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".
Президент напомнил, что Европейский парламент в своей недавней резолюции фактически уравнял "нацистских агрессоров и Советский Союз".
"Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941-го", — сказал Путин.
По словам главы государства, тех, кто пытается спорить с этой "беспардонной" ложью, заранее обвиняют в информационной войне против "демократической Европы".
7 декабря, 20:48МИД 11 стран осудили искажение итогов Второй мировой войны
Путин подчеркнул, что на ложь Россия ответит правдой и продолжит рассказывать о событиях Великой Отечественной войны, раскрывать архивы.
"А то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать об этом", — заявил президент.
Он отметил, что необходимо создать все условия, чтобы такая трагедия, как Великая Отечественная война, не повторилась.
"Для этого <…> прежде всего нужно продвигать правду о тех трагических событиях, о которых мы сегодня говорим", — заключил президент.