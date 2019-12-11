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Путин: Россия правдой ответит на искажение фактов Второй мировой
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РИА Новости

Путин: Россия правдой ответит на искажение фактов Второй мировой

17:10 11.12.2019 (обновлено: 22:06 11.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета Победа
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Международные институты начали допускать попытки исказить историю Второй мировой войны, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".
Президент напомнил, что Европейский парламент в своей недавней резолюции фактически уравнял "нацистских агрессоров и Советский Союз".

"Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941-го", — сказал Путин.

По словам главы государства, тех, кто пытается спорить с этой "беспардонной" ложью, заранее обвиняют в информационной войне против "демократической Европы".
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
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Путин подчеркнул, что на ложь Россия ответит правдой и продолжит рассказывать о событиях Великой Отечественной войны, раскрывать архивы.

"А то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать об этом", — заявил президент.

Он отметил, что необходимо создать все условия, чтобы такая трагедия, как Великая Отечественная война, не повторилась.
"Для этого <…> прежде всего нужно продвигать правду о тех трагических событиях, о которых мы сегодня говорим", — заключил президент.
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Владимир ПутинРоссияВ мире
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Действительно, до сих пор продолжается очернение Верховного главнокомандующего Сталина И.В., как будто он воевал по глобусу (клевета еще от Хрущева), и этим занимаются не только в европах, но и внутри России! А ведь именно под руководством Сталина И.В. одержана Победа 1945 года!
11 декабря, 17:18
Владимир Ф. Быченков
310001127
А ЭТО - плата "за банку варенья и коробку печенья".
11 декабря, 17:56
nnop300
149909110
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