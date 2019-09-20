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РИА Новости

Захарова прокомментировала резолюцию ЕП об исторической памяти

18:23 20.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Принятие Европарламентом резолюции "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" - очередной виток грубой фальсификации истории, искажение прошлого недопустимо, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"МИД России старается воздерживаться от комментирования деятельности Европарламента. Однако в данном случае вынуждены сделать исключение, поскольку речь идет об очередном витке грубой фальсификации истории... Данная резолюция - не что иное, как набор ревизионистских утверждений. Европарламент отметился еще одной возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией - страной-агрессором - и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма", - заявила Захарова.
Она отметила, что ничего общего с историей не имеет и утверждение евродепутатов о том, что Вторая мировая война началась из-за подписания Договора о ненападении между Германией и СССР 23 августа 1939 года. При этом, добавила Захарова, "в резолюции нет ни слова о проводившейся западными странами политике умиротворения агрессора с целью переориентирования захватнических планов Гитлера с Запада на Восток и о кульминации этой линии - Мюнхенском сговоре 1938 года".
"Его участники отдали на растерзание нацистов суверенное государство - Чехословакию. На фоне многочисленных упоминаний о "трудной судьбе" Польши - которая, кстати, принимала участие в упомянутом "расчленении" и заключила договор о ненападении с Берлином еще в 1934 году - подобная избирательность исторической памяти поражает своим цинизмом", - заявила Захарова.
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Официальный представитель МИД РФ еще раз подчеркнула опасность "курса на политизацию и ревизию исторических фактов". "Замалчивая неприятные для себя страницы и трактуя "подретушированную" версию событий по своему усмотрению, в Европарламенте окончательно теряют связь с реальностью. А она такова, что в ряде стран Европы реабилитируют нацистских преступников, проходят массовые шествия ветеранов "Ваффен-СС" и их сторонников, вольготно себя чувствуют неонацистские организации. Вот истинная угроза фундаментальным принципам обеспечения демократии и прав человека", - отметила она.
Захарова напомнила, что попытки выстраивания внутренней повестки дня ЕС на фундаменте искажения исторической правды не приведут к победе над нетерпимостью на европейском континенте, "жонглирование" фактами в конъюнктурных целях не может быть моральным и политическим ориентиром.
"Наоборот, это, скорее, подорвет веру европейцев, прежде всего молодежи, в те самые "европейские ценности", о которых в Брюсселе так любят говорить... Считаем недопустимым искажение прошлого. История, по нашему глубокому убеждению, должна оставаться уделом ответственных профессионалов, а не использующих ее в своих узкокорыстных целях политиков", - заключила она.
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Вся правда о Второй мировой войне: Минобороны раскрыло новые тайныДокументы надо знать и уметь соотносить друг с другом. Однако многим достаточно передергиваний и фальсификаций. Они пишут свою, альтернативную лживую историю. Увы, небезрезультатно.
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Мария ЗахароваМИД РФЕвропейский парламентЕвросоюзЕвропаРоссияВ мире
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