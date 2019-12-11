В Крыму пять школьников отравились жевательным табаком

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Следователи управления СК по Республике Крым и городу Севастополю проводят проверку, после того как в больницу были доставлены жевавшие табак школьники, сообщила пресс-служба ведомства.
"Следственными органами СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю проводится проверка по факту поступления в одну из больниц Симферополя пятерых школьников в возрасте 11-12 лет… В настоящее время в рамках проверки устанавливаются обстоятельства приобретения детьми этого вещества", - сообщили в ведомстве.
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Одному из мальчиков стало плохо после употребления жевательного табака - он почувствовал слабость и головокружение, отметили в пресс-службе. Остальных школьников доставили в больницу для профилактического осмотра. После оказания помощи и осмотра школьники были отпущены домой.
Главным следственным управлением в адрес властей региона подготовлены письма о запрете продаж определенного списка веществ на территории республики, ужесточении ответственности за реализацию табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним, добавили в ведомстве.