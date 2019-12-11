Путин призвал вводить в научный оборот архивные документы по ВОВ

"Особое внимание - работе, связанной с сохранением памяти о Великой Отечественной войне и о ее героях. Говорю об обновлении музейных экспозиций и проведении специальных выставок, акций, научно-практических конференций, в том числе о системном введении в научный оборот архивных документов", - сказал Путин на заседании российского организационного комитета "Победа".