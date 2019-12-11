Путин призвал вводить в научный оборот архивные документы по ВОВ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал вводить в научный оборот архивные документы по Великой Отечественной войне.
"Особое внимание - работе, связанной с сохранением памяти о Великой Отечественной войне и о ее героях. Говорю об обновлении музейных экспозиций и проведении специальных выставок, акций, научно-практических конференций, в том числе о системном введении в научный оборот архивных документов", - сказал Путин на заседании российского организационного комитета "Победа".
Президент отметил, что эти документы должны быть доступны для граждан с помощью современных цифровых технологий и информационных платформ.
Путин добавил, что органы власти на местах должны держать на постоянном контроле вопрос благоустройства воинских мемориалов.