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Путин поручил главам регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов
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РИА Новости

Путин поручил главам регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов

16:43 11.12.2019 (обновлено: 17:55 11.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание российского организационного комитета "Победа"
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание российского организационного комитета Победа
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание российского организационного комитета "Победа"
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин призвал глав российских регионов и муниципальных властей уделять самое пристальное внимание просьбам ветеранов Великой Отечественной войны.

"Везде есть свои герои Великой Отечественной войны — фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое высокое, пристальное, сердечное внимание и заботу. Руководители регионов и тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке", — сказал президент на заседании оргкомитета "Победа".

Кроме того, глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать и внести предложения по дополнительным выплатам ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Наступающий год 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне в России пройдет как Год памяти и славы. И нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, в принципе исключить формальный, равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они ни проходили, имея в виду и крупные города, и небольшие населенные пункты, и в сельской местности", — добавил Путин.
При этом попытки искажения истории Второй мировой войны продолжаются, и делают это не только "пособники нацистов, но и респектабельные международные институты", отметил президент. По его словам, тех, кто пытается оспорить ложь о Великой Отечественной, обвиняют в информационной войне, однако Россия продолжит добиваться правды.
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