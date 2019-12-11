Путин поручил главам регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов

"Везде есть свои герои Великой Отечественной войны — фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое высокое, пристальное, сердечное внимание и заботу. Руководители регионов и тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке", — сказал президент на заседании оргкомитета "Победа".

"Наступающий год 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне в России пройдет как Год памяти и славы. И нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, в принципе исключить формальный, равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они ни проходили, имея в виду и крупные города, и небольшие населенные пункты, и в сельской местности", — добавил Путин.