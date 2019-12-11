Вышинский подготовит для Путина списки преследуемых на Украине крымчан

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Член Совета по правам человека, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что займется подготовкой списков преследуемых на Украине крымчан, данные о которых президент РФ Владимир Путин попросил ему предоставить.

Вышинский накануне рассказал Путину об уголовных преследованиях на Украине, в частности, участников крымского референдума 2014 года и госслужащих Крыма. Глава государства попросил передать ему данные преследуемых лиц, отметив, что РФ будет иметь в виду эту ситуацию в ходе переговорного процесса с Украиной.

"Я, например, был вчера страшно благодарен президенту... Президент отозвался и попросил списки. И эти списки мы сейчас будем готовить, потому что у нас нет их моментально... Есть большое количество списков, связанных с Крымом. Здесь тоже мы рассчитываем на поддержку комитета по международным делам Госдумы", - сказал Вышинский на пресс-конференции.

По его словам, работа предстоит серьезная, поскольку речь идет о судьбах людей, которые находятся либо под уголовным преследованием, либо за решеткой.

"Я понимаю, что у моих коллег вопросы институциональные, касаются серьезных изменений в том числе в законодательстве, каких-то принципах. Мои вопросы в первую очередь касаются более частных, так как они касаются конкретных людей, и они решаются, на мой взгляд, гораздо сложнее, потому что это за пределами, это невозможно изменить законами, это невозможно изменить президентскими указами", - пояснил Вышинский.

Он отметил, что в данном вопросе нужна большая систематическая работа. "Мне кажется, на сегодняшний день существующие вводившиеся санкции против государства... спустились на уровень дискриминации граждан РФ за рубежом. Дискриминации в разных сферах. Одна из самых серьезных сфер - это сфера дискриминации российских журналистов за рубежом", - уточнил Вышинский.

"У меня по этому поводу огромный пакет кейсов, связанных с Прибалтикой, Украиной, Европой. И кроме журналистов, то, что может быть не так заметно, дискриминация просто граждан РФ тоже по большей части на Украине", - добавил он.