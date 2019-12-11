Вышинский подготовит для Путина списки преследуемых на Украине крымчан

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что займется подготовкой списков преследуемых на Украине крымчан, данные о которых президент РФ Владимир Путин попросил ему предоставить.
Вышинский накануне рассказал Путину об уголовных преследованиях на Украине, в частности, участников крымского референдума 2014 года и госслужащих Крыма. Глава государства попросил передать ему данные преследуемых лиц, отметив, что РФ будет иметь в виду эту ситуацию в ходе переговорного процесса с Украиной.
"Я, например, был вчера страшно благодарен президенту... Президент отозвался и попросил списки. И эти списки мы сейчас будем готовить, потому что у нас нет их моментально... Есть большое количество списков, связанных с Крымом. Здесь тоже мы рассчитываем на поддержку комитета по международным делам Госдумы", - сказал Вышинский на пресс-конференции.
17 сентября, 14:31Журналист призвал ОБСЕ отреагировать на международную блокаду Крыма
По его словам, работа предстоит серьезная, поскольку речь идет о судьбах людей, которые находятся либо под уголовным преследованием, либо за решеткой.
"Я понимаю, что у моих коллег вопросы институциональные, касаются серьезных изменений в том числе в законодательстве, каких-то принципах. Мои вопросы в первую очередь касаются более частных, так как они касаются конкретных людей, и они решаются, на мой взгляд, гораздо сложнее, потому что это за пределами, это невозможно изменить законами, это невозможно изменить президентскими указами", - пояснил Вышинский.
Он отметил, что в данном вопросе нужна большая систематическая работа. "Мне кажется, на сегодняшний день существующие вводившиеся санкции против государства... спустились на уровень дискриминации граждан РФ за рубежом. Дискриминации в разных сферах. Одна из самых серьезных сфер - это сфера дискриминации российских журналистов за рубежом", - уточнил Вышинский.
"У меня по этому поводу огромный пакет кейсов, связанных с Прибалтикой, Украиной, Европой. И кроме журналистов, то, что может быть не так заметно, дискриминация просто граждан РФ тоже по большей части на Украине", - добавил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".