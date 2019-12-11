АТОР: туристический налог в Турции не уменьшит спрос на направление

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Туристический налог, который в Турции начнут взимать с 2020 года, скорее всего, не отразится на спросе российских туристов на это направление, сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции, посвященной ситуации в отрасли, она отметила, что стоимость туристического продукта в Турции должна вырасти летом 2020 года.

"Объекты планировали повысить цены на следующее лето. Введение туристического налога, особенно если платить будет не сам турист, а юридические лица, естественно, повлияет на цену", — сказала Ломидзе.

Представитель АТОР напомнила, что в прошлом году было объявлено о повышении цен для российских путешественников в Турции на 15-20 процентов на 2019 год.

"Отдельные отели даже подняли стоимость на 30 процентов. Тогда все испугались, что спрос на это направление начнет стагнировать, но по итогам всего года мы получили его увеличение на 14 процентов", — прокомментировала она ситуацию.

По ее словам, исходя из этого опыта, можно сказать, что цены в Турции изменятся, но это не повлияет на спрос. "Скорее всего, снижения спроса не будет. Во всяком случае, пока мы не видим предпосылок к этому", — резюмировала Ломидзе.