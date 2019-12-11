РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
2019-12-11T16:17+0300
https://ria.ru/20191211/1562278429.html
Татарстан обсуждает с партнерами в Европе технологии создания битумов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155077/47/1550774787_0:0:3103:1746_1036x0_80_0_0_d1a6da3063892391194c10e24714f733.jpg
РИА Новости

Татарстан обсуждает с партнерами в Европе технологии создания битумов

16:17 11.12.2019
58
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду в Братиславе обсудил с руководством нефтеперерабатывающего завода Slovnaft и нефтегазовой компании MOL вопросы использования разработок европейских партнеров в создании битумов для дорожного строительства Татарстана и реализации пилотного проекта повышения нефтедобычи с помощью химических средств, сообщает пресс-служба главы республики.
Минниханов в среду находится в Братиславе, где обсуждает вопросы расширения татарстано-словацкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, установления новых деловых контактов. В частности, он встретился с министром экономики Словацкой Республики Петером Жигой, принял участие в деловом форуме "Татарстан – Словакия", провел ряд деловых встреч.
Вид на улицу Баумана в Казани
9 декабря, 17:06Республика Татарстан
Татарстан намерен развивать отношения с Вьетнамом
"Обсуждались вопросы использования разработки компании MOL – резино-модифицированного битума в Республике Татарстан, в автодорожном строительстве. Улучшенная технология их создания предполагает, что битумы будут выдерживать перепады температур, характерные для климатической зоны Татарстана, обладать устойчивостью к высоким нагрузкам", - говорится в сообщении.
Комментируя возможности применения таких битумов в дорожном строительстве, что позволит повысить качество дорожного полотна и увеличить срок службы дорог, Минниханов заявил, что эта тема очень актуальна для Татарстана и в целом для России.
Подписание договора о сотрудничестве между главами муфтиятов Татарстана и Дагестана. Махачкала. 8 дек 2019
9 декабря, 11:41Религия и мировоззрение
Муфтияты Татарстана и Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве
Также в ходе встречи обсуждался вопрос реализации пилотного проекта применения технологии MOL – ПАВ-полимерного заводнения на месторождениях компании "Татнефть" (повышение нефтедобычи с помощью химических средств). По словам Минниханова, руководство Татарстана приветствует расширение сотрудничества между компаниями "Татнефть" и Slovnaft и готово оказывать необходимую поддержку.
Завод Slovnaft рассчитан на переработку 5,5-6 миллионов тонн сырой нефти в год. Основными направлениями деятельности являются производство, складирование, оптовые и розничные продажи и дистрибуция. Slovnaft является крупнейшей розничной сетью в Словакии, предлагающей высококачественные моторные топлива и смазочные материалы. Отличительная особенность НПЗ - его высокий коэффициент преобразования и гибкость обработки, что делает его одним из трех лучших в Европе. До 80% продукции экспортируется, главным образом, на рынки стран-членов ЕС. С 2004 года Slovnaft является неотъемлемой частью ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой корпорации Центральной Европы MOL Group (Венгрия).
Ситуация после обстрела в Луганской области
6 декабря, 20:06Республика Татарстан
Татарстан отправил детям в Донбассе семь тысяч новогодних подарков
000000
Обсудить 0
Республика ТатарстанПетер ЖигаРустам МиннихановЕвропаСловакияВенгрияЭкономика
Рекомендуем
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
В Рязанской области открыли животноводческий комплекс "Шацк"
Производство льна
В Удмуртии запустили производство котонизированного льноволокна
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Компания "Кнауф" вложила 3,5 млрд рублей в производство в Ленобласти
Стенд Национальной системы платежных карт Мир на выставке в рамках Международного финансового конгресса Финансы для развития
Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей
Кот в кресле у батареи
Общий долг потребителей "Т Плюс" составляет 85,7 млрд рублей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин предложил Вьетнаму перейти на расчеты в национальных валютах
Сборка головной части РКН Союз-2.1б с КА Метеор-М на космодроме Восточный.
Эксперты РАН составили рейтинг инвестпроектов Дальнего Востока
Улица Фрунзе в Липецке
Липецкий учитель получил грант от правительства Москвы за развитие МЭШ
Ремонт теплотрасс
"Т Плюс" в 2019 году увеличила вложения в теплосети на 37%
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк. 11 декабря 2019
Запущенный с космодрома Плесецк спутник "Глонасс-М" вывели на орбиту
Контейнеры с ураном
"Росатом" увеличит переработку обедненного гексафторида урана
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Руденя: на маршруты Твери могут выйти и электробусы
Нефтеперерабатывающий завод ORLEN
Orlen предъявил претензии российским нефтяникам за загрязненную нефть
Министр экономики Словакии Петер Жига
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
Дмитрий Песков
В Кремле назвали основную цель всех проектов в российской экономике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
Лента новостейМолния