Татарстан обсуждает с партнерами в Европе технологии создания битумов

КАЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду в Братиславе обсудил с руководством нефтеперерабатывающего завода Slovnaft и нефтегазовой компании MOL вопросы использования разработок европейских партнеров в создании битумов для дорожного строительства Татарстана и реализации пилотного проекта повышения нефтедобычи с помощью химических средств, сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов в среду находится в Братиславе , где обсуждает вопросы расширения татарстано-словацкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, установления новых деловых контактов. В частности, он встретился с министром экономики Словацкой Республики Петером Жигой , принял участие в деловом форуме "Татарстан – Словакия", провел ряд деловых встреч.

"Обсуждались вопросы использования разработки компании MOL – резино-модифицированного битума в Республике Татарстан, в автодорожном строительстве. Улучшенная технология их создания предполагает, что битумы будут выдерживать перепады температур, характерные для климатической зоны Татарстана, обладать устойчивостью к высоким нагрузкам", - говорится в сообщении.

Комментируя возможности применения таких битумов в дорожном строительстве, что позволит повысить качество дорожного полотна и увеличить срок службы дорог, Минниханов заявил, что эта тема очень актуальна для Татарстана и в целом для России.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос реализации пилотного проекта применения технологии MOL – ПАВ-полимерного заводнения на месторождениях компании "Татнефть" (повышение нефтедобычи с помощью химических средств). По словам Минниханова, руководство Татарстана приветствует расширение сотрудничества между компаниями "Татнефть" и Slovnaft и готово оказывать необходимую поддержку.