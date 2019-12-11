РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T16:12+0300
https://ria.ru/20191211/1562278187.html
Госдума поддержала расширение действия антитабачного закона
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:307:3072:2035_1036x0_80_0_0_2d22b228e1b76573b22e0275edaca266.jpg
РИА Новости

Госдума поддержала расширение действия антитабачного закона

16:12 11.12.2019
779
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе административную ответственность за его нарушение.
Законопроект был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым.
Вейп
17 ноября, 02:07
Кардиолог объяснил опасность вейпов
Проектом закона предлагается распространить положения закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием. Правительство законопроект поддержало.
Как ранее пояснял зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль, законопроект дополняет понятийной аппарат антитабачного законодательства понятиями "электронное табачное изделие" и "кальян", распространив на них отдельные действующие требования и ограничения к табачной продукции. Под "электронным табачным изделием" закон подразумевает устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости или табака.
Электронная сигарета
6 ноября, 19:17
Нарколог рассказал, чем опасны электронные сигареты
Также на электронные сигареты, вейпы и кальяны распространяется соответствующая административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях.
21000215
Обсудить 1
Леонид ОгульЭдуард ИсаковВалерий РязанскийСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Пациентка в поликлинике
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
Во Франции новая пенсионная система вступит в силу в 2022 году
Атомный ледокол 50 лет Победы на географическом Северном полюсе
Ученые подтвердили право России на расширение шельфа в Арктике
Вагон-ресторан поезда Москва-Владивосток
РЖД готовят новую концепцию питания в поездах
Перу
В Перу захватили подлодку с двумя тоннами кокаина на пути в Мексику
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
ДНР обвинила Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Измерение артериального давления
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Гончарук: Киеву нужен долгосрочный контракт на транзит газа из России
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Московский Кремль
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Юристы отказались защищать Украину по делу о керченской провокации
Пассажирский самолет в небе
Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
Нефтеперерабатывающий завод ORLEN
Orlen предъявил претензии российским нефтяникам за загрязненную нефть
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на церемонии передачи полномочий в официальной резиденции премьер-министра Франции Hotel de Matingnon в Париже
Премьер Франции пообещал поднять минимальную пенсию до тысячи евро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
Лента новостейМолния