Госдума поддержала расширение действия антитабачного закона

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе административную ответственность за его нарушение.
Законопроект был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым.
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Проектом закона предлагается распространить положения закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием. Правительство законопроект поддержало.
Как ранее пояснял зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль, законопроект дополняет понятийной аппарат антитабачного законодательства понятиями "электронное табачное изделие" и "кальян", распространив на них отдельные действующие требования и ограничения к табачной продукции. Под "электронным табачным изделием" закон подразумевает устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости или табака.
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Также на электронные сигареты, вейпы и кальяны распространяется соответствующая административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях.