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Курганский губернатор сделал 31 декабря выходным днем
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РИА Новости

Курганский губернатор сделал 31 декабря выходным днем

16:05 11.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВадим Шумков
Вадим Шумков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вадим Шумков. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал распоряжение о переносе рабочего дня 31 декабря на субботу, 28 декабря, сообщила в среду пресс-служба губернатора региона.
"Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал распоряжение о переносе рабочего дня 31 декабря 2019 года на субботу, 28 декабря. Таким образом, последний день уходящего года станет в регионе официальным выходным для государственных служащих и сотрудников государственных бюджетных организаций", - говорится в сообщении.
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В распоряжении указывается, что органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, предприятиям, учреждениям и иным организациям рекомендовано перенести выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, поясняется в сообщении.
Пресс-служба напоминает, что накануне Шумков на своей странице в Instagram провел опрос жителей: в ходе голосования 91% из числа опрошенных высказались за то, чтобы в 2019 году 31 декабря стал официальным выходным днем.
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В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
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Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. До этого сообщалось, что последний день в году станет выходным в шести регионах: Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и в Крыму. Во вторник, 10 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем, но признал, что для принятия решения времени мало.
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Вадим ШумковЛДПРГосдума РФМаксим ТопилинВладимир ПутинЛенинградская областьКурганская областьОбщество
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