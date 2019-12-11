РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T16:35+0300
https://ria.ru/20191211/1562276648.html
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
https://cdn23.img.ria.ru/images/155068/36/1550683641_0:0:2992:1684_1036x0_80_0_0_a3748b24b07c9b87804bb2c2004760b8.jpg
РИА Новости

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

15:49 11.12.2019 (обновлено: 16:35 11.12.2019)
54745
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Помощник президента России Владислав Сурков. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщает "Коммерсант".
По словам Суркова, переговоры были долгими, но не трудными или напряженными. Помощник президента назвал рассказы Авакова о поведении российской делегации "фантазиями". Он отметил, что при этом украинский министр раскрыл важные сведения и о себе самом.
"Он говорит, что его — цитирую — "близко не подпустили" к переговорам. А также что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров "нормандской четверки". "Померольчик", по его выражению".
Сурков призвал не верить словам пьяного человека, который даже не был на переговорах.
Ранее Аваков заявил, что на прошедшем саммите "нормандской четверки" помощник российского президента бросил бумаги на стол, а Зеленский "сорвался" на главу МИД Сергея Лаврова. Позднее в Кремле опровергли эту информацию.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
10 декабря, 23:16
Эксперты объяснили cлова Авакова про "сдавшие нервы" у Суркова
Саммит лидеров России, Германии, Франции и Украины прошел в понедельник в Елисейском дворце в Париже. По итогам встречи главы государств приняли коммюнике, в котором подтвердили, что Минские соглашения остаются основой урегулирования конфликта в Донбассе.
Кроме того, "нормандская четверка" согласовала разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также лидеры "четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
42129753723
Обсудить 26
"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на УкраинеАрсен АваковВладислав СурковСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Неужели никто так и не понял, что даже беседа с этими..... унижает Россию. Понятно было бы ,если ВВП положил на стол ультиматумы и шаги, которые предпримет, если их не примут. Но получилось все наоборот... Конечно прокремлевские пропагандисты подают этот позор ,как победу...
11 декабря, 16:28
Vladidmir Kanygin
64111599
Хороший ответ.
11 декабря, 15:58
Стас Титов
11110011
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Московский Кремль
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
ДНР обвинила Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Эксперты объяснили cлова Авакова про "сдавшие нервы" у Суркова
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета Победа
Путин: Россия правдой ответит на искажение фактов Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Киев исправил коммюнике "нормандского саммита"
Анна Егорова
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
Эксперт прокомментировал фотографию Лаврова и Трампа после переговоров
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Здание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Юристы отказались защищать Украину по делу о керченской провокации
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Заседание Верховной рады Украины
В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
Лента новостейМолния