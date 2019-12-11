Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщает "Коммерсант".
По словам Суркова, переговоры были долгими, но не трудными или напряженными. Помощник президента назвал рассказы Авакова о поведении российской делегации "фантазиями". Он отметил, что при этом украинский министр раскрыл важные сведения и о себе самом.
"Он говорит, что его — цитирую — "близко не подпустили" к переговорам. А также что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров "нормандской четверки". "Померольчик", по его выражению".
Сурков призвал не верить словам пьяного человека, который даже не был на переговорах.
Ранее Аваков заявил, что на прошедшем саммите "нормандской четверки" помощник российского президента бросил бумаги на стол, а Зеленский "сорвался" на главу МИД Сергея Лаврова. Позднее в Кремле опровергли эту информацию.
10 декабря, 23:16Эксперты объяснили cлова Авакова про "сдавшие нервы" у Суркова
Саммит лидеров России, Германии, Франции и Украины прошел в понедельник в Елисейском дворце в Париже. По итогам встречи главы государств приняли коммюнике, в котором подтвердили, что Минские соглашения остаются основой урегулирования конфликта в Донбассе.
Кроме того, "нормандская четверка" согласовала разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также лидеры "четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".