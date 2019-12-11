Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

По словам Суркова, переговоры были долгими, но не трудными или напряженными. Помощник президента назвал рассказы Авакова о поведении российской делегации "фантазиями". Он отметил, что при этом украинский министр раскрыл важные сведения и о себе самом.

"Он говорит, что его — цитирую — "близко не подпустили" к переговорам. А также что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров "нормандской четверки". "Померольчик", по его выражению".

Сурков призвал не верить словам пьяного человека, который даже не был на переговорах.

Ранее Аваков заявил, что на прошедшем саммите "нормандской четверки" помощник российского президента бросил бумаги на стол, а Зеленский "сорвался" на главу МИД Сергея Лаврова . Позднее в Кремле опровергли эту информацию.

Саммит лидеров России, Германии, Франции и Украины прошел в понедельник в Елисейском дворце в Париже. По итогам встречи главы государств приняли коммюнике, в котором подтвердили, что Минские соглашения остаются основой урегулирования конфликта в Донбассе.