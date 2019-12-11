Гончарук: Киеву нужен долгосрочный контракт на транзит газа из России

"Переговоры продолжаются, это сложное дело, это дорога с двусторонним движением. Позиция Украины не изменилась – нам нужен долгосрочный контракт на достаточный объем для того, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины и Восточной Европы", - заявил Гончарук в среду на брифинге.

По его словам, стороны продолжают договариваться относительно условий нового контракта на транзит газа. "Аргументы сильные у двух сторон. Поэтому я думаю, что в конце концов мы выйдем на какую-то договоренность. Конечно, вопрос, какой будет эта договоренность – об этом говорить рано. Это вопрос сближения позиций", - подчеркнул Гончарук.