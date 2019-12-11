Гончарук: Киеву нужен долгосрочный контракт на транзит газа из России

КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что позиция Киева относительно контракта на транзит газа из РФ не изменилась - нужен долгосрочный договор "на достаточный объем".
В понедельник в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры, на которой главы РФ и Украины обсудили транзит российского газа через республику. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали; получилось снять вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража - страна согласна получить ее газом, а также выросла вероятность подписания транзитного контракта на выгодный для Украины срок в 10 лет.
"Переговоры продолжаются, это сложное дело, это дорога с двусторонним движением. Позиция Украины не изменилась – нам нужен долгосрочный контракт на достаточный объем для того, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины и Восточной Европы", - заявил Гончарук в среду на брифинге.
По его словам, стороны продолжают договариваться относительно условий нового контракта на транзит газа. "Аргументы сильные у двух сторон. Поэтому я думаю, что в конце концов мы выйдем на какую-то договоренность. Конечно, вопрос, какой будет эта договоренность – об этом говорить рано. Это вопрос сближения позиций", - подчеркнул Гончарук.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии (ЕК) в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.