РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T15:31+0300
https://ria.ru/20191211/1562275632.html
Рослесхоз проверит незаконные рубки в заповедных архангельских лесах
https://cdn25.img.ria.ru/images/153332/55/1533325534_0:154:2952:1814_1036x0_80_0_0_5af8198640a6edfe55874f073d4789cb.jpg
РИА Новости

Рослесхоз проверит незаконные рубки в заповедных архангельских лесах

15:31 11.12.2019
348
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛесовоз на лесной дороге
Лесовоз на лесной дороге
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Лесовоз на лесной дороге. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Департаменту лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу поручено провести проверку по факту незаконных рубок на территории Двинско-Пинежского заказника, сообщили РИА Новости в Рослесхозе.
Ранее российское отделение Greenpeace заявило, что вырубки лесов в недавно созданном Двинско-Пинежском заказнике в Архангельской области причинили ущерб на миллионы рублей, отметив, что это стало результатом некомпетентности местных лесничеств.
"Рослесхоз поручил департаменту лесного хозяйства по СЗФО провести проверку в отношении случаев незаконных рубок в Двинско-Пинежском государственном природном комплексном заказнике регионального значения. В настоящее время департаментом направлен соответствующий запрос в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Рослесхоз держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.
Как уточнили в российском отделении Greeneace, вырубки были произведены в малонарушенных лесах, где не рубили деревья и не было лесных пожаров почти тысячу лет. "Этот лес не подлежит восстановлению", - сообщили в организации.
Незаконная рубка леса
10 декабря, 12:58
Ученый раскритиковал губернаторов за слова о причинах вырубки леса
1002010
Обсудить 0
РослесхозGreenpeaceАрхангельская областьМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Вырубка леса
Greenpeace раскритиковал рубки в лесах Архангельской области
Aleks Labuda. Работа победителя научного конкурса Royal Society Publishing Photography Competition
Квантовые капли и рыбки-амфибии: главные научные фото года
Лыжники одетые как Санта Клаус участвуют в ежегодном благотворительном мероприятии на горнолыжном курорте Sunday River в Ньюри, штат Мэн
Санта-Клаусы на лыжах: благотворительное мероприятие в США
Рубка леса
Система космомониторинга помогла выявить в ДФО незаконные рубки леса
Новогодняя елка
Рослесхоз усилит контроль за вырубкой елей перед Новым годом
Детские площадки вместо свалок: кто собирает старые покрышки в Москве?
Детские площадки вместо свалок: кто собирает старые покрышки в Москве?
Незаконная рубка леса
Ученый раскритиковал губернаторов за слова о причинах вырубки леса
Молоток судьи
В Иркутской области осудили двух подростков за убийство школьницы
Каско: коротко о главном
Каско: коротко о главном
‘’Он пережил с городом огромную трансформацию''. Умер Юрий Лужков
‘’Он пережил с городом огромную трансформацию''. Умер Юрий Лужков
Отдыхающий катается на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
За снегом — в Сочи: старт зимнего сезона на курорте "Красная Поляна"
Вячеслав Володин
Володин: парламентарии могли бы повлиять на товарооборот с Вьетнамом
Кадры задержания сторонника Правого сектора*, планировавшего теракт в Мурманске
Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
Скорая помощь
Число раненных при взрыве в Афганистане выросло до 73 человек
Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган
Во Вьетнаме высоко оценили позицию России по Южно-Китайскому морю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Лента новостейМолния