Рослесхоз проверит незаконные рубки в заповедных архангельских лесах

Ранее российское отделение Greenpeace заявило, что вырубки лесов в недавно созданном Двинско-Пинежском заказнике в Архангельской области причинили ущерб на миллионы рублей, отметив, что это стало результатом некомпетентности местных лесничеств.

"Рослесхоз поручил департаменту лесного хозяйства по СЗФО провести проверку в отношении случаев незаконных рубок в Двинско-Пинежском государственном природном комплексном заказнике регионального значения. В настоящее время департаментом направлен соответствующий запрос в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Рослесхоз держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.

Как уточнили в российском отделении Greeneace, вырубки были произведены в малонарушенных лесах, где не рубили деревья и не было лесных пожаров почти тысячу лет. "Этот лес не подлежит восстановлению", - сообщили в организации.