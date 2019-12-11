Лаврентьев рассказал, как можно интегрировать курдов в сирийскую армию

"Что касается интеграции подразделений сирийских демократических сил (SDF) в сирийскую арабскую армию, мы считаем, что это правильное направление приложения усилий. Наверное, это можно было бы сделать поэтапно. На первом этапе отдельные подразделения, видимо, могли бы выступать в роли охранных структур на подконтрольных им территориях. Но в целом управление этими подразделениями должно оставаться за центральным правительством. Затем при любом нормально функционирующем государстве происходит интеграция и в вооружённые силы, и в спецслужбы, и в другие силовые структуры", - сказал он на пресс-конференции по итогам 14-го раунда переговоров по Сирии в астанинском формате.