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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T15:25+0300
https://ria.ru/20191211/1562274916.html
Лаврентьев рассказал, как можно интегрировать курдов в сирийскую армию
https://cdn24.img.ria.ru/images/151367/13/1513671334_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4a73813aecfb9c6f4fe184a337f66404.jpg
РИА Новости

Лаврентьев рассказал, как можно интегрировать курдов в сирийскую армию

15:25 11.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Интеграция сил SDF в правительственные войска Сирии может начаться с участия их в охране подконтрольных им территорий, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Что касается интеграции подразделений сирийских демократических сил (SDF) в сирийскую арабскую армию, мы считаем, что это правильное направление приложения усилий. Наверное, это можно было бы сделать поэтапно. На первом этапе отдельные подразделения, видимо, могли бы выступать в роли охранных структур на подконтрольных им территориях. Но в целом управление этими подразделениями должно оставаться за центральным правительством. Затем при любом нормально функционирующем государстве происходит интеграция и в вооружённые силы, и в спецслужбы, и в другие силовые структуры", - сказал он на пресс-конференции по итогам 14-го раунда переговоров по Сирии в астанинском формате.
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Лаврентьев добавил, что Россия продолжает работу с курдами по этому вопросу.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что РФ готова способствовать переговорам между курдами и Дамаском о присоединении курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) к правительственной армии Сирии.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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Война в СирииНур-СултанСергей ВершининСирийские демократические силыАлександр ЛаврентьевМИД РФСирияВ мире
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