ДНР обвинила Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

По словам руководителя самопровозглашенной республики, на сайте президента Украины выложили намеренно искаженный текст.

Пушилин указал, что участники саммита договорились обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, а Украина сузила этот вопрос до закона об особом статусе.

"Власти Киева дошли до крайней степени вранья", — заявил он.

Глава республики подчеркнул, что правовые аспекты должны включать комплекс законов и соглашений, в том числе поправки в конституцию.

Впоследствии на сайте Пушилина появилось сообщение, что согласованный текст коммюнике опубликовали на украинской и русскоязычной версиях сайта украинского президента, но не на англоязычной.

"Еще раз объясняем Киеву, что пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст, мы не будем выполнять решения саммита". Денис Пушилин

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — завершился в Париже в ночь на вторник. Лидеры приняли коммюнике по итогам встречи. В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.