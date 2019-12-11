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Москвичи второй день несут цветы к мемориалу в память о Лужкове
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РИА Новости

Москвичи второй день несут цветы к мемориалу в память о Лужкове

15:15 11.12.2019 (обновлено: 20:58 11.12.2019)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Жители Москвы второй день несут цветы к мемориалу в память о скончавшемся во вторник экс-мэре Юрии Лужкове, вспоминая его как реформатора и мудрого организатора, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне рядом с мэрией на Тверской, 13 был создан мемориал в память о Лужкове, который руководил столицей в течение 18 лет. В среду возле мемориала установили рамки-металлоискатели и поставили пост с охраной. По наблюдению корреспондента РИА Новости, людей немного, при этом столы усыпаны самыми разнообразными букетами. Примерно раз в 10 минут люди, как по отдельности, так и компаниями, подходят к мемориалу, чтобы оставить запись в памятной книге и вспомнить экс-мэра.
"Благодаря его помощи я со своими детьми отдыхала пять раз в пансионатах, которые содержал Юрий Михайлович: два раза на Чёрном море, три раза на Волге. Спасибо ему и вечная память. Я всегда говорю, что мне повезло быть современником Юрия Михайловича. Сочла, что необходимо прийти и сказать ему спасибо. Юрий Михайлович многое сделал: содержал колхозы под Москвой, всё делал на благо народа, на благо Москвы, спасибо ему за поддержку Крыма. Юрий Михайлович всегда говорил, что Крым – наш, российский, и всячески оберегал его от посягательств других государств", - сказала РИА Новости пенсионерка Лариса Евгеньевна.
"Скорбим. Жаль, что уходят такие реформаторы. Ваши идеи и начинания будут жить вечно", — говорится в одной из записей в книге соболезнований.
Москвичка Валентина оставила у мемориала букет желтых хризантем, отметив, что Лужков "никогда не предавал москвичей". "Юрий Михайлович Лужков был нашим законно избранным мэром. Мы, москвичи, осознанно выбрали его сами и ни разу не предали его, как и он никогда не предавал нас. Я обязательно приду на панихиду и похороны", - сказала она.
Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров
10 декабря, 18:42Культура
"Михалыч, ты эпоха". Шнуров написал стихи о Лужкове
Житель Москвы, ветеран Великой Отечественной войны, в прошлом работник северодвинского завода "Севмаш" Владимир Коновалов оставил в книге памяти, лежащей рядом с многочисленными букетами, послание в память о бывшем мэре. Ветеран войны назвал Лужкова прекрасным организатором и человеком государственного мышления. По его словам, Лужков протянул руку помощи Северодвинску в самое трудное время для завода "Севмаш" - в 90-е годы - заключив договор о сотрудничестве.
Ветеран отметил, что на столичные средства было закуплено новейшее оборудование для заводской медсанчасти и городской больницы Северодвинска. "Несколько лет Москва обеспечивала северодвинских школьников учебными пособиями, питанием. "Севмаш" переоборудовал для Москвы выведенную из состава ВМФ под музей дизельную подводную лодку, традиционно дети корабелов проводили в столице новогодние праздники, а юные москвичи приезжали в Северодвинск на каникулы", - рассказал Коновалов.
Он рассказал, что в свое время подводный ракетоносец "Юрий Долгорукий" был построен при непосредственном шефстве правительства Москвы с оказанием социальной поддержки строителям корабля.
"Я уверен, коллектив "Севмаша", как и все жители Северодвинска, тяжело встретили сообщение о смерти Юрия Михайловича Лужкова и приносят слова соболезнования его родственникам и близким. Он помог в труднейшее время – 90-е годы – не опустить руки заводчанам, добился у правительства помощи на строительство атомных подводных лодок", - сказал Коновалов.
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Умер Юрий ЛужковЮрий ЛужковМоскваОбщество
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