Москвичи второй день несут цветы к мемориалу в память о Лужкове

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Жители Москвы второй день несут цветы к мемориалу в память о скончавшемся во вторник экс-мэре Жители Москвы второй день несут цветы к мемориалу в память о скончавшемся во вторник экс-мэре Юрии Лужкове , вспоминая его как реформатора и мудрого организатора, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне рядом с мэрией на Тверской, 13 был создан мемориал в память о Лужкове, который руководил столицей в течение 18 лет. В среду возле мемориала установили рамки-металлоискатели и поставили пост с охраной. По наблюдению корреспондента РИА Новости, людей немного, при этом столы усыпаны самыми разнообразными букетами. Примерно раз в 10 минут люди, как по отдельности, так и компаниями, подходят к мемориалу, чтобы оставить запись в памятной книге и вспомнить экс-мэра.

"Благодаря его помощи я со своими детьми отдыхала пять раз в пансионатах, которые содержал Юрий Михайлович: два раза на Чёрном море, три раза на Волге. Спасибо ему и вечная память. Я всегда говорю, что мне повезло быть современником Юрия Михайловича. Сочла, что необходимо прийти и сказать ему спасибо. Юрий Михайлович многое сделал: содержал колхозы под Москвой, всё делал на благо народа, на благо Москвы, спасибо ему за поддержку Крыма. Юрий Михайлович всегда говорил, что Крым – наш, российский, и всячески оберегал его от посягательств других государств", - сказала РИА Новости пенсионерка Лариса Евгеньевна.

"Скорбим. Жаль, что уходят такие реформаторы. Ваши идеи и начинания будут жить вечно", — говорится в одной из записей в книге соболезнований.

Москвичка Валентина оставила у мемориала букет желтых хризантем, отметив, что Лужков "никогда не предавал москвичей". "Юрий Михайлович Лужков был нашим законно избранным мэром. Мы, москвичи, осознанно выбрали его сами и ни разу не предали его, как и он никогда не предавал нас. Я обязательно приду на панихиду и похороны", - сказала она.

Житель Москвы, ветеран Великой Отечественной войны, в прошлом работник северодвинского завода "Севмаш" Владимир Коновалов оставил в книге памяти, лежащей рядом с многочисленными букетами, послание в память о бывшем мэре. Ветеран войны назвал Лужкова прекрасным организатором и человеком государственного мышления. По его словам, Лужков протянул руку помощи Северодвинску в самое трудное время для завода "Севмаш" - в 90-е годы - заключив договор о сотрудничестве.

Ветеран отметил, что на столичные средства было закуплено новейшее оборудование для заводской медсанчасти и городской больницы Северодвинска. "Несколько лет Москва обеспечивала северодвинских школьников учебными пособиями, питанием. "Севмаш" переоборудовал для Москвы выведенную из состава ВМФ под музей дизельную подводную лодку, традиционно дети корабелов проводили в столице новогодние праздники, а юные москвичи приезжали в Северодвинск на каникулы", - рассказал Коновалов.

Он рассказал, что в свое время подводный ракетоносец "Юрий Долгорукий" был построен при непосредственном шефстве правительства Москвы с оказанием социальной поддержки строителям корабля.