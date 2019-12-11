Матвиенко рассказала о работе Совфеда над проектом о бытовом насилии

Она подчеркнула, что все конструктивные инициативы будут обсуждаться парламентариями. "Мы не хотим устраивать спешки, мы потратим на доработку закона столько, сколько нужно", - добавила она.

При этом все конструктивные предложения должны быть учтены, подчеркнула Матвиенко. "Мы постараемся сделать закон сбалансированным, снять возможные тревоги", - отметила сенатор, пояснив, что речь идет и об озабоченности по возможному вмешательству в дела семьи, а также обеспокоенности о том, чтобы закон не был выхолощенным.