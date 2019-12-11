Матвиенко рассказала о работе Совфеда над проектом о бытовом насилии

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Законодатели не будут спешить с подготовкой итогового варианта законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, документ должен быть сбалансированным, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы очень правильно сделали, что опубликовали текст законопроекта на сайте Совета Федерации, к нему поступили уже тысячи откликов и предложений. До 15 декабря ждем еще предложения", - сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что все конструктивные инициативы будут обсуждаться парламентариями. "Мы не хотим устраивать спешки, мы потратим на доработку закона столько, сколько нужно", - добавила она.
При этом все конструктивные предложения должны быть учтены, подчеркнула Матвиенко. "Мы постараемся сделать закон сбалансированным, снять возможные тревоги", - отметила сенатор, пояснив, что речь идет и об озабоченности по возможному вмешательству в дела семьи, а также обеспокоенности о том, чтобы закон не был выхолощенным.
Матвиенко также напомнила, что по опросам ВЦИОМ 90% респондентов выступили против бытового насилия.
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