РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T15:13+0300
https://ria.ru/20191211/1562273842.html
Матвиенко рассказала о работе Совфеда над проектом о бытовом насилии
https://cdn21.img.ria.ru/images/153077/98/1530779871_0:9:1550:881_1036x0_80_0_0_de86299bb64b8ad3d66649e2a4d624f7.jpg
РИА Новости

Матвиенко рассказала о работе Совфеда над проектом о бытовом насилии

15:13 11.12.2019
105
© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Законодатели не будут спешить с подготовкой итогового варианта законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, документ должен быть сбалансированным, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы очень правильно сделали, что опубликовали текст законопроекта на сайте Совета Федерации, к нему поступили уже тысячи откликов и предложений. До 15 декабря ждем еще предложения", - сказала Матвиенко.
Оксана Пушкина
8 декабря, 15:39
Пушкина рассказала о защитном предписании в проекте о домашнем насилии
Она подчеркнула, что все конструктивные инициативы будут обсуждаться парламентариями. "Мы не хотим устраивать спешки, мы потратим на доработку закона столько, сколько нужно", - добавила она.
При этом все конструктивные предложения должны быть учтены, подчеркнула Матвиенко. "Мы постараемся сделать закон сбалансированным, снять возможные тревоги", - отметила сенатор, пояснив, что речь идет и об озабоченности по возможному вмешательству в дела семьи, а также обеспокоенности о том, чтобы закон не был выхолощенным.
Матвиенко также напомнила, что по опросам ВЦИОМ 90% респондентов выступили против бытового насилия.
Участники митинга в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
8 декабря, 08:00
Кто и почему выступает против закона о домашнем насилии
0000114
Обсудить 0
домашнее насилиеЗаконопроект против домашнего насилияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Анна Егорова
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Реклама сотового оператора Tele2
Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию
Фотографии с места ДТП из материалов дела
"Таких аварий не бывает". Виновника смертельного ДТП на МКАД ищут год
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Президент РФ В. Путин встретился с лидером ЛДПР В. Жириновским
Путин пообещал изучить предложения Жириновского по налогам
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
Эксперт прокомментировал фотографию Лаврова и Трампа после переговоров
Кадры задержания сторонника Правого сектора*, планировавшего теракт в Мурманске
Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
Военные корабли в бухте Севастополя
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Кадры с места пожара на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге
В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Лента новостейМолния