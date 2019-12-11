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Глава МЧС заявил о необходимости внезапных командно-штабных учений
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РИА Новости

Глава МЧС заявил о необходимости внезапных командно-штабных учений

15:01 11.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев в режиме прямого включения проконтролировал ход проходящих на территории трех федеральных округов страны крупномасштабных командно-штабных учений, отметив, что такие мероприятия должны носить характер внезапности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Учения проходят в два этапа 10-11 декабря под руководством главы ведомства на шести учебных точках в разных регионах, в том числе в "Шереметьево", на участке федеральной трассы М-11 Москва - Петербург в Тверской области и в морском порту Новороссийска. В ходе учений, в которых участвуют 12 тысяч человек, планируется отработать практические действия сил и средств МЧС России и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) при реагировании на возможные ЧС природного и техногенного характера.
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"Евгений Зиничев проконтролировал ход практических мероприятий в рамках внеплановых командно-штабных учений органов управления и сил РСЧС на объектах транспортной инфраструктуры. В режиме прямого включения с каждой учебной точки он обратил внимание на детальную отработку алгоритмов и механизмов совместных действий оперативных служб при ликвидации ЧС, а также на соблюдение требований безопасности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, глава МЧС в режиме видеоконференции заслушал доклады ответственных лиц о выполняемых мероприятиях. Так, по условиям сценария, в международном аэропорту "Шереметьево" произошла аварийная посадка самолета с последующим возгоранием с пассажирами на борту. На учебной точке было отработано тушение пожара с применением гидроабразивной резки "Кобра" для замкнутых пространств и труднодоступных мест. Спасатели проводили эвакуацию пассажиров, производили поиск условных пострадавших и погибших с последующей их передачей медицинским сотрудникам.
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"МЧС продолжит совместную работу со всеми органами государственной власти, мы должны действительно стать единой государственной системой. Для этого, помимо внеплановых учений, необходимо организовать внезапные, без прогнозных моделей. Сейчас учения касаются только объектов транспортной инфраструктуры. В будущем в замысел нужно заложить наибольшее количество участников РСЧС. Мы должны научиться работать вместе", - приводит пресс-служба слова Зиничева.
Учения завершатся в среду во второй половине дня. Итоги проведенных мероприятий будут проанализированы и сделаны выводы о слаженности работы сил и средств РСЧС. Как отметил глава МЧС России, главная задача учений – выявить все проблемные вопросы и учитывать их в дальнейшей работе.
"Личный состав получил практические навыки совместных действий в сложной оперативной обстановке, которую мы создали в рамках наших учений. Условия максимально приближены к реальности. На всех уровнях РСЧС отработаны планирующие документы, проведена их проверка и оценка эффективности", - подчеркнул глава министерства.
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