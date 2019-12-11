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Шапошников возглавил комиссию МГД по контролю за доходами депутатов
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РИА Новости

Шапошников возглавил комиссию МГД по контролю за доходами депутатов

14:56 11.12.2019
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© Фото : пресс-служба МосгордумыАлексей Шапошников
Алексей Шапошников
© Фото : пресс-служба Мосгордумы
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы утвердили Алексея Шапошникова на должность главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами МГД.
Как отметил депутат МГД Степан Орлов, председатель данной комиссии избирается на заседании комиссии из числа ее членов.
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"На заседании комиссии Московской городской думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера, представляемыми депутатами Мосгордумы 19 сентября 2019 года председателем комиссии был избран депутат Шапошников Алексей Валерьевич. Теперь Московская городская дума должна принять решение об утверждении кандидатуры",- сказал Орлов.
Как отметила председатель счётной комиссии Лариса Картавцева, по итогам тайного голосования, кандидатуру Шапошникова утвердили.
" За 28 , против - 11. Заключение счётной комиссии: утвердить председателем комиссии Московской городской думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской думы Шапошникова Алексея Валерьевича",- сказала Картавцева.
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Степан ОрловАлексей ШапошниковМосковская городская думаМоскваПолитика
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