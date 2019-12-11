Шапошников возглавил комиссию МГД по контролю за доходами депутатов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Депутаты Депутаты Мосгордумы утвердили Алексея Шапошникова на должность главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами МГД.

Как отметил депутат МГД Степан Орлов, председатель данной комиссии избирается на заседании комиссии из числа ее членов.

"На заседании комиссии Московской городской думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера, представляемыми депутатами Мосгордумы 19 сентября 2019 года председателем комиссии был избран депутат Шапошников Алексей Валерьевич. Теперь Московская городская дума должна принять решение об утверждении кандидатуры",- сказал Орлов.

Как отметила председатель счётной комиссии Лариса Картавцева, по итогам тайного голосования, кандидатуру Шапошникова утвердили.