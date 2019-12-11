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Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг
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РИА Новости

Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

14:52 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Значительную трансформацию претерпели обнальные схемы. Особенно взывает опасения то, что они укрупнились", - сказал Чиханчин.
"Для вывода средств продолжают использоваться государственные институты: суды, служба судебных приставов и органы нотариата. Пока не удается добиться снижения рисков обналичивания путем создания фиктивной задолженности и дальнейшего перечисления денег от должника кредитору через депозитный счет нотариуса, либо путем предъявления исполнительной надписи нотариуса", - добавил он.
Чиханчин привел данные кредитных организаций за десять месяцев текущего года, согласно которым объем таких операций составил порядка 5 миллиардов рублей, что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлого периода. "Подобные схемы приобрели широкое распространение и продолжают использоваться в виду отсутствия законодательно закрепленной обязанности нотариусов осуществлять проверку реальности обязательств между заемщиком и кредитором", - сказал он.
Листы с денежными купюрами
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Тревогу Росфинмониторинга взывает и рост теневой инкассации, которой, по словам главы ведомства, злоупотребляют крупные торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки.
Кроме того, рассказал Чиханчин, в настоящее время среди преступников получила распространение схема вывода денег в теневой оборот с использованием векселей, эмитентами которых бывают крупнейшие банки России. "Отличительной особенностью данной схемы является приобретение векселей реально действующими организациями, а предъявление к погашению - техническими компаниями", - пояснил он.
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Юрий ЧиханчинРосфинмониторингРоссияЭкономика
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