Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал глава Схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Значительную трансформацию претерпели обнальные схемы. Особенно взывает опасения то, что они укрупнились", - сказал Чиханчин.

"Для вывода средств продолжают использоваться государственные институты: суды, служба судебных приставов и органы нотариата. Пока не удается добиться снижения рисков обналичивания путем создания фиктивной задолженности и дальнейшего перечисления денег от должника кредитору через депозитный счет нотариуса, либо путем предъявления исполнительной надписи нотариуса", - добавил он.

Чиханчин привел данные кредитных организаций за десять месяцев текущего года, согласно которым объем таких операций составил порядка 5 миллиардов рублей, что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлого периода. "Подобные схемы приобрели широкое распространение и продолжают использоваться в виду отсутствия законодательно закрепленной обязанности нотариусов осуществлять проверку реальности обязательств между заемщиком и кредитором", - сказал он.

Тревогу Росфинмониторинга взывает и рост теневой инкассации, которой, по словам главы ведомства, злоупотребляют крупные торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки.