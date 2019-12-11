ХАМАС отрицает вмешательство в выборы в Британии

ГАЗА, 11 дек — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отрицает какое-либо вмешательство в выборы в Великобритании, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Басем Наим.
"Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран и не являемся стороной какого-либо внутреннего конфликта, но мы требуем, чтобы новый премьер-министр (Великобритании - ред.) поддержал права палестинского народа, в первую очередь, его права на свободу, возвращение и независимость", - заявил Наим.
Внеочередные парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Британские политические круги и СМИ обвинили главного конкурента действующего премьер-министра Бориса Джонсона, лидера Британской лейбористской партии Джереми Корбина, в антисемитизме и в поддержке палестинского движения ХАМАС. Ранее Корбин обещал признать Палестинское государство, если станет премьер-министром.
В ХАМАС подчеркивают, что движение не имеет никаких связей с лейбористами и не выступает в поддержку Корбина.
"Мы подтверждаем, что у нашего движения нет представителей в Великобритании, и обвинения движения во вмешательстве в выборы и в поддержке лидера оппозиции Джереми Корбина необоснованны", - добавил он.
Наим заявил, что за этими обвинениями стоят израильские СМИ и израильские лоббистские организации в Британии.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в минувший четверг в эфире армейского радио "Галей ЦАХАЛ" выразил надежду, что лидер лейбористов Корбин не победит на выборах в Великобритании в связи с обвинениями его в антисемитизме.
Ранее армейское радио сообщало, что возможность победы Корбина вызывает серьезную озабоченность у евреев, живущих в Великобритании. Согласно данным опроса среди британцев еврейского происхождения, публикуемым радиостанцией, 47% британских евреев будут готовы эмигрировать в случае победы Корбина на выборах.