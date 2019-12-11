Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

"Законопроектом продлевается на один год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в тексте законопроекта.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.