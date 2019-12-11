Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Благодаря нововведению проверка действующего страхования будет проходить в регистратуре медицинского учреждения в режиме реального времени.

При этом введение сервиса не будет обязательным, решение о его использовании будет приниматься на региональном уровне.

"Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то все "взлетит", — рассказал заместитель начальника управления информационно-аналитических технологий ФОМС Виктор Журавлев.