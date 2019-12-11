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Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
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РИА Новости

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

14:22 11.12.2019 (обновлено: 16:42 11.12.2019)
65932
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкПациентка в поликлинике
Пациентка в поликлинике
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Благодаря нововведению проверка действующего страхования будет проходить в регистратуре медицинского учреждения в режиме реального времени.
При этом введение сервиса не будет обязательным, решение о его использовании будет приниматься на региональном уровне.
"Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то все "взлетит", — рассказал заместитель начальника управления информационно-аналитических технологий ФОМС Виктор Журавлев.
По данным RT, чтобы нововведение заработало, необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты и законодательство. Закрепить поправки планируется в марте 2020 года.
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SPSebastian Pereira
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Антимодер Зловредный
890003
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