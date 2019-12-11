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В Петербурге арестован третий фигурант дела о растрате в "Метрострое"
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РИА Новости

В Петербурге арестован третий фигурант дела о растрате в "Метрострое"

14:23 11.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Дзержинский районный суд заключил под стражу директора управления производственно-технологической комплектации - филиала ОАО "Метрострой" Олега Кузьменко, обвиняемого в присвоении или растрате в крупном размере по делу петербургского "Метростроя", сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
"Кузьменко вину не признает. Суд определил заключение под стражу сроком до 6 февраля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Как полагает следствие, в ноябре 2017 года гендиректор "Метростроя" Николай Александров объединился с Кузьменко и директором ООО "Безопасные технологии и развитие" Анатолием Болотовым для хищения денежных средств "Метростроя" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов. Ущерб от их действий оценивается в 178 миллионов рублей.
Ранее на два месяца по решению суда был заключен под стражу Александров и Болотов, который был задержан в "Пулково" при попытке улететь в Израиль. Никто из обвиняемых вину не признает.
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