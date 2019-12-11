В Петербурге арестован третий фигурант дела о растрате в "Метрострое"

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Дзержинский районный суд заключил под стражу директора управления производственно-технологической комплектации - филиала ОАО Дзержинский районный суд заключил под стражу директора управления производственно-технологической комплектации - филиала ОАО "Метрострой" Олега Кузьменко, обвиняемого в присвоении или растрате в крупном размере по делу петербургского "Метростроя", сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга

"Кузьменко вину не признает. Суд определил заключение под стражу сроком до 6 февраля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Как полагает следствие, в ноябре 2017 года гендиректор "Метростроя" Николай Александров объединился с Кузьменко и директором ООО "Безопасные технологии и развитие" Анатолием Болотовым для хищения денежных средств "Метростроя" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов. Ущерб от их действий оценивается в 178 миллионов рублей.