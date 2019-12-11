Мэр Сургута назвал место в тройке самых комфортных городов заслуженным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 дек - РИА Новости. Второе место Сургута (ХМАО) в списке самых удобных для жизни городов России является заслуженным, учитывая его динамичное развитие, заявил РИА Новости глава муниципалитета Вадим Шувалов.
Ранее издание РБК опубликовало результаты исследовании института территориального развития " Урбаника " о самых комфортных и доступных для жизни городах России. Возглавил список Краснодар, Сургут занял вторую строчку. Авторы рейтинга высоко оценили уровень жизни и доходы населения крупнейшего муниципалитета ХМАО, а также качество городской среды.
"Считаю высокую оценку, данную институтом "Урбаника" нашему городу, абсолютно заслуженной. Сургут - современный, молодой город с отличными перспективами. Мы растем и динамично развиваемся. В недалеком будущем планируем стать самым серверным полумиллионником, это ко многому обязывает. Так, большое внимание мы уделяем развитию городской среды, комфортным пространствам. Будем и дальше двигаться в этом направлении", - отметил Шувалов.
По его словам, для развития города важно, что молодежь все чаще стремится остаться в Сургуте, связывая свое будущее с ним.
Власти города в начале декабря сообщали, что численность официально зарегистрированных жителей Сургута впервые превысила 400 тысяч человек. Нового рубежа - 500 тысяч человек - город, как считают в администрации, достигнет "в ближайшие годы".