Мэр Сургута назвал место в тройке самых комфортных городов заслуженным

"Считаю высокую оценку, данную институтом "Урбаника" нашему городу, абсолютно заслуженной. Сургут - современный, молодой город с отличными перспективами. Мы растем и динамично развиваемся. В недалеком будущем планируем стать самым серверным полумиллионником, это ко многому обязывает. Так, большое внимание мы уделяем развитию городской среды, комфортным пространствам. Будем и дальше двигаться в этом направлении", - отметил Шувалов.