Совфед одобрил закон об антитеррористической защите на объектах

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду принятие закона о штрафе до 500 тысяч рублей за несоблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов.
Соответствующие изменения вносятся в кодекс об административных правонарушениях.
За нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов либо воспрепятствование деятельности сотрудников, ответственных за безопасность, закон предусматривает штрафы для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификацию на срок от полугода до трех лет, для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, предлагается ввести схожее наказание за нарушение требований к защищенности объектов религиозных организаций: здесь предполагается, что штрафы для юрлиц составят от 50 до 100 тысяч рублей.