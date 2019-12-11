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Совфед одобрил закон об антитеррористической защите на объектах
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РИА Новости

Совфед одобрил закон об антитеррористической защите на объектах

14:04 11.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду принятие закона о штрафе до 500 тысяч рублей за несоблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов.
Соответствующие изменения вносятся в кодекс об административных правонарушениях.
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За нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов либо воспрепятствование деятельности сотрудников, ответственных за безопасность, закон предусматривает штрафы для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификацию на срок от полугода до трех лет, для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, предлагается ввести схожее наказание за нарушение требований к защищенности объектов религиозных организаций: здесь предполагается, что штрафы для юрлиц составят от 50 до 100 тысяч рублей.
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