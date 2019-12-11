Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.

Документ вносит изменения в Трудовой кодекс, федеральный закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования" и в Кодекс об административных правонарушениях.

В соответствии с этими поправками работник сможет получать сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, Пенсионном фонде или на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Если сведения о трудовой деятельности, хранящиеся в Пенсионном фонде, окажутся неверными или неполными, работодатель по письменному заявлению работника должен будет исправить или дополнить их.

Работодатели будут обязаны до 30 июня следующего года письменно уведомить работников об этих изменениях. Работники же смогут выбрать между продолжением ведения трудовой книжки и представлением сведений в электронном виде. Сделать это они должны до 31 декабря 2020 года. Если работник не подал соответствующего заявления, работодатель продолжит вести его трудовую книжку.

Если подать заявление в установленный срок не имелось возможности, работник может сделать это в любое время, в том числе при трудоустройстве.

Для тех, кто впервые поступит на работу после 31 декабря 2020 года, трудовые книжки будут вестись только в электронном виде.