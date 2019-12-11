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Премьер Италии отметил важность возобновления переговоров по Украине
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РИА Новости

Премьер Италии отметил важность возобновления переговоров по Украине

13:55 11.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
РИМ, 11 дек – РИА Новости. Возобновление переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины необходимо для Италии, придерживающейся "конструктивного подхода" к вопросу санкций, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Возобновление переговоров между сторонами имеет крайнюю важность для Италии. Мы намерены продолжать работать с европейскими партнерами в перспективе полного выполнения минских соглашений для положительного исхода этого диалога", - сказал премьер, выступая в среду в итальянском парламенте перед саммитом ЕС 12-13 декабря.
По словам Конте, Италия сохраняет убежденность в том, что "санкции не являются само целью, а инструментом, направленным на разрешение украинского кризиса".
Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в преддверии европейской встречи заявил, что Европа нуждается в том, чтобы обдумать во внутреннем формате ситуацию с режимом санкций против РФ и контрсанкций. По его словам, Италия считает необходимым запустить "процесс политических размышлений в русле Европейского союза".
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