Премьер Италии отметил важность возобновления переговоров по Украине

РИМ, 11 дек – РИА Новости. Возобновление переговоров по урегулированию ситуации на востоке Возобновление переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины необходимо для Италии , придерживающейся "конструктивного подхода" к вопросу санкций, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте

"Возобновление переговоров между сторонами имеет крайнюю важность для Италии. Мы намерены продолжать работать с европейскими партнерами в перспективе полного выполнения минских соглашений для положительного исхода этого диалога", - сказал премьер, выступая в среду в итальянском парламенте перед саммитом ЕС 12-13 декабря.

По словам Конте, Италия сохраняет убежденность в том, что "санкции не являются само целью, а инструментом, направленным на разрешение украинского кризиса".