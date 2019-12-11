СФ одобрил закон о праве выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Авторы закона, депутаты Госдумы, объяснили его необходимость тем, что на фоне напряженной международной обстановки и "откровенно враждебных действий и провокаций" со стороны иностранных государств в отношении РФ, а также ее граждан, находящихся за рубежом, требуется принятие дополнительных мер по защите сотрудников органов безопасности.

Предусматривается, что порядок принятия решений об ограничении выезда военнослужащих органов безопасности по этому основанию будет определять ФСБ. Ожидается, что такой запрет будет введен в отношении тех военнослужащих, кто был осведомлен в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.