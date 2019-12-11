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СФ одобрил закон о праве выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ
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РИА Новости

СФ одобрил закон о праве выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

13:51 11.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.
Авторы закона, депутаты Госдумы, объяснили его необходимость тем, что на фоне напряженной международной обстановки и "откровенно враждебных действий и провокаций" со стороны иностранных государств в отношении РФ, а также ее граждан, находящихся за рубежом, требуется принятие дополнительных мер по защите сотрудников органов безопасности.
Татьяна Москалькова
26 июня, 11:58
Москалькова раскритиковала запрет на выезд за границу ряду сотрудников ОВД
Предусматривается, что порядок принятия решений об ограничении выезда военнослужащих органов безопасности по этому основанию будет определять ФСБ. Ожидается, что такой запрет будет введен в отношении тех военнослужащих, кто был осведомлен в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.
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Совет Федерации РФГосдума РФФСБ РФРоссияОбщество
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