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Совфед распространил эксперимент по самозанятым еще на 19 регионов
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РИА Новости

Совфед распространил эксперимент по самозанятым еще на 19 регионов

13:33 11.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о распространении эксперимента по налоговому режиму для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 регионов РФ.
В состав участников эксперимента включены Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Башкирия.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
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Как поясняли ранее разработчики, депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев, эксперимент распространяется на регионы-доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города-миллионники, то есть субъекты РФ, которые не будут рассматривать режим налога на профессиональный доход как источник дополнительных доходов.
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход. Этот тариф включает в себя страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых проходит успешно и предлагала распространить эту практику с будущего года на всю страну.
Мужчина с ноутбуком
21 ноября, 02:05
Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
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