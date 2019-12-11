Совфед одобрил закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Документ разработали в правительстве. По оценке авторов, исполнение закона увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование своих накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета собственных пенсионных выплат.
На минувшей неделе Владимир Путин одобрил бюджет ПФР на 2020-2022 годы.
Согласно документу, в следующем году бюджет фонда будет дефицитным на 118,4 миллиарда рублей, в 2021-м — на 28,5 миллиарда. В 2022 году ожидается профицит в объеме 18,5 миллиарда рублей.
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