Совфед одобрил закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

Документ разработали в правительстве. По оценке авторов, исполнение закона увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование своих накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета собственных пенсионных выплат.

На минувшей неделе Владимир Путин одобрил бюджет ПФР на 2020-2022 годы.