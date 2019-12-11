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Совфед одобрил закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года
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РИА Новости

Совфед одобрил закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

13:33 11.12.2019 (обновлено: 14:13 11.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Документ разработали в правительстве. По оценке авторов, исполнение закона увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование своих накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета собственных пенсионных выплат.
На минувшей неделе Владимир Путин одобрил бюджет ПФР на 2020-2022 годы.
Согласно документу, в следующем году бюджет фонда будет дефицитным на 118,4 миллиарда рублей, в 2021-м — на 28,5 миллиарда. В 2022 году ожидается профицит в объеме 18,5 миллиарда рублей.
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Совет Федерации РФПенсионный фонд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Просто нагло обокрали - сами ввели, вычитали из зарплаты и потом заморозили. А вы еще за них голосуете(((
11 декабря, 14:16
Иван Евсеев
6920209
я, так понимаю, люди платят, а их "изымают"... это похоже на дополнительный налог.
11 декабря, 14:30
Я В ТАНКЕ
1920003
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