Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам голосования в сторис в соцсети Instagram объявил о решении сделать 31 декабря выходным днем.

"Вопрос оказался очень актуальным для жителей региона - 12 115 человек приняли в нем участие, 11 433 человека ответили "да" — это 94% проголосовавших, почти единогласно. "Против" высказались 682 человека или, соответственно, 6%. Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение "О переносе выходного дня в 2019 году". За 31 декабря придется поработать в субботу 28 декабря. Надеюсь, все успеют подготовиться к празднику", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.

Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.