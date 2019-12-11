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Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днем
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РИА Новости

Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

13:24 11.12.2019
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© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Перейти в фотобанк
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам голосования в сторис в соцсети Instagram объявил о решении сделать 31 декабря выходным днем.

"Вопрос оказался очень актуальным для жителей региона - 12 115 человек приняли в нем участие, 11 433 человека ответили "да" — это 94% проголосовавших, почти единогласно. "Против" высказались 682 человека или, соответственно, 6%. Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение "О переносе выходного дня в 2019 году". За 31 декабря придется поработать в субботу 28 декабря. Надеюсь, все успеют подготовиться к празднику", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
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Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря. До этого сообщалось, что последний день в году станет выходным в шести регионах: Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и в Крыму. Во вторник, 10 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем, но признал, что для принятия решения времени мало.
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Вчера, 12:44
"Еще один день". Рэпер Гуф поддержал идею о выходном 31 декабря
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Новый год—2020Александр ДрозденкоЕвгений КуйвашевЛДПРГосдума РФМаксим ТопилинВладимир ПутинСвердловская областьЛенинградская областьКрымОбщество
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