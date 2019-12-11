Следующим фильмом Квентина Тарантино может стать "Убить Билла 3"

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Квентин Тарантино рассказал, что его следующим фильмом станет "Убить Билла 3", сообщает NME.
Режиссер уточнил, что недавний обед с Умой Турман заставил его серьезнее подумать о продолжении.
"Если мой следующий фильм и будет как-то связан с предыдущими, то это будет третья часть "Убить Билла", - пообещал Тарантино.
Он добавил, что у него уже есть идеи по поводу сюжета, но пояснил, что вряд ли вплотную займется этим проектом прямо сейчас, скорее всего, это произойдет по меньшей мере через три года.
Сначала он планирует закончить пьесу и пятисерийный сериал, работу над которым начал ещё до "Однажды в Голливуде…".