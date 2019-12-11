Следующим фильмом Квентина Тарантино может стать "Убить Билла 3"

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Квентин Тарантино рассказал, что его следующим фильмом станет "Убить Билла 3", . Квентин Тарантино рассказал, что его следующим фильмом станет "Убить Билла 3", сообщает NME.

Режиссер уточнил, что недавний обед с Умой Турман заставил его серьезнее подумать о продолжении.

"Если мой следующий фильм и будет как-то связан с предыдущими, то это будет третья часть "Убить Билла", - пообещал Тарантино.

Он добавил, что у него уже есть идеи по поводу сюжета, но пояснил, что вряд ли вплотную займется этим проектом прямо сейчас, скорее всего, это произойдет по меньшей мере через три года.