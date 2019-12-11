Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Мурманске задержали сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, который готовил атаку на здание местной администрации, сообщили в ФСБ.
Уточняется, что это россиянин.
Операция прошла накануне: мужчину задержали, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.
Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.
Во вторник председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что в России с начала года уничтожили 32 боевика, в том числе девять главарей банд, задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников. Также силовикам удалось разоблачить 78 законспирированных ячеек.
*Запрещенная в России экстремистская организация.