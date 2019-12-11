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Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
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РИА Новости

Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске

12:57 11.12.2019 (обновлено: 15:39 11.12.2019)
214485
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Мурманске задержали сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, который готовил атаку на здание местной администрации, сообщили в ФСБ.
Уточняется, что это россиянин.
Операция прошла накануне: мужчину задержали, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.
Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.
Во вторник председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что в России с начала года уничтожили 32 боевика, в том числе девять главарей банд, задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников. Также силовикам удалось разоблачить 78 законспирированных ячеек.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Сотрудники ФСБ РФ
5 ноября, 16:00
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
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Правый секторФСБ РФМурманскВ мире
Популярные комментарии
Норм, работают братья. Показательную порку в ЕС бы, чтобы эту историю не похоронили в «перемогах»
11 декабря, 13:01
ddiskmaster
21571008
Почему бы стороннику правого сектора не предоставить возможность сначала на себе испытать действие устройства, где нибудь в тундре
11 декабря, 13:14
Евгений Шевелев
11030001
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