В России уничтожили девять главарей террористов с начала года

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. С начала года российские силовики уничтожили 32 боевика, в том числе девять главарей банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ С начала года российские силовики уничтожили 32 боевика, в том числе девять главарей банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК в Москве.

Кроме того, добавил он, задержаны еще 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников.

Бортников также отметил, что спецслужбам удалось разоблачить 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, которые планировали теракты, нападения на сотрудников правоохранительных органов и другие преступления.

Таким образом, скоординированная работа силовиков позволила предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов, подчеркнул глава ведомства.

По его словам, число преступлений террористической направленности продолжает снижаться, хотя угрозы, исходящие от международных террористов, сохраняются.

"Террористы продолжают предпринимать попытки формирования законспирированных ячеек, нацеленных на совершение терактов", — отметил Бортников.